超商掃除清潔用品「買1送1」　洗衣精下殺7折

▲全家推出掃除清潔相關商品優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

為迎接農曆年，家家戶戶開始除舊布新，超商紛紛推出大掃除清潔用品相關優惠，7-11針對掃除清潔、年節禮盒、外出旅宿備品3大類，祭出多項最低「買1送1」起，全家也有清潔用品3件199元、洗衣精7折等。

▲7-11清潔品最低買1送1起，還有超應景開運麻將「旺寶濕紙巾」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11看準年節清潔掃除用品需求增加，尤其針對個人租屋族、小家庭戶，即日起至2月4日推出多項相關商品優惠，包含單入裝DUSKIN抗菌菜瓜布、水垢清潔劑、魔術抹布等系列掃除用品「買1送1」。還有超應景開運麻將「旺寶濕紙巾」、「乖乖發財濕紙巾」等特色商品。

▲7-11有超應景開運麻將「旺寶濕紙巾」、「乖乖發財濕紙巾」等特色商品。（圖／業者提供）

線上i預購、i划算雙平台，每周也規劃「週週好給利」精選商品優惠價，因應春節推出美妝保健、居家清潔等熱銷居家生活用品。

針對新年旅遊，門市同步推出個人洗沐用品「任選2件88折」、日本白元溫泉入浴錠「買2送1」、寶可夢入浴球「第2件6折」等優惠，旅遊備品一次買齊。

▲年節禮盒也特價。（圖／業者提供）



年節禮盒方面，即日起至2月12日春節禮盒「2件95折」，1月22日起再加碼「3件88折」，推薦心焙雞精禮盒單件特價1288元/件，兩件以上每盒1188元/件，等於6折優惠。另外年銷逾350萬包的韓國熊津紅蔘飲系列，「韓國熊津紅蔘飲/韓國熊津不添加糖紅蔘飲」8入組，即日起至2月4日推出「買1盒送1盒」優惠價552元，再加贈精美禮袋。

★全家

全家看準小家庭、租屋族就近購買清潔用品的需求，即日起至2月4日全台4200間店舖推出多款清潔商品優惠，包括指定FamiCollection清潔商品，任選3件199元，不論是清潔袋、菜瓜布、環保手套、去汙濕紙巾等都買得到。

▲全家相關商品優惠。（圖／業者提供）

另即日起至1月19日加碼推出FamiCollection超柔抽取式衛生紙、輕巧包衛生紙，任選3件同樣199元，民生用品可趁機囤。同時橘子工坊洗衣膠囊、熊寶貝洗衣精、一匙靈洗衣粉等，祭出7折不等優惠。

全家APP電商平台「全家行動購」年貨大街也特別開設「除舊布新」專區，蒐羅超過百項清潔用品、居家收納等居家必備品，包括衛生紙、洗衣凝露、韓國吸水無痕魔術抹布、洗衣槽去汙劑、大包裝菜瓜布等都買得到，一鍵下單就能到就近店舖取貨。

即日起至1月21日，「全家行動購」線上年貨大街推出消費滿588折68元、滿1288折168元好康。即日起至1月21日再加碼推出包裹取件送10元全家紅利金。

▲全家洗衣服務，即日起至1月21日推出洗加烘享8折優惠。（圖／業者提供）

另外，全家2019年獨家推出「Fami自助洗衣」複合店，目前已有24家店點，特別針對租屋族與小家庭推出智能化、自動化的洗衣解決方案，可透過全家會員APP查詢空機情況，清洗完成後更有簡訊通知，隨時掌握洗衣進度。針對年末大量清洗衣物、床被單的需求，全家Fami自助洗衣自即日起至1月21日推出洗加烘享8折優惠。