她臨停超商空地被收500怒了「當積陰德」　結局反轉查出店家違規

▲她臨停超商被店家要求收500元，僵持到最後妥協付了「當積陰德」。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友投訴，她日前把車子停在高雄大社某超商旁的空地，之後離開買晚餐，不料回來時發現車子被花圃圍起來，接著被超商老闆要求付500元停車費，原來超商另一側有貼公告，這邊是私人土地，「停車不消費」必須付錢，讓她直呼被坑了，感受很差。

女網友在Threads表示，她日前將車子停在高雄大社區某超商旁一處沒有畫紅線的空地，原本打算短暫離開去買晚餐，回來之後再順便買個飲料，不料當她拿著晚餐回來，卻看見愛車被花圃圍了起來，接著就有一名中年男子從超商內衝出來指責她影響做生意，要求她支付500元。

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她最初不願意支付，僵持到最後才妥協，但感受真的很差，第一次臨停超商被坑錢，拿到的發票也沒有打停車費，後來她在超商另一側才看見公告，場地僅限消費者使用，駕駛不在門市內不能停放，否則酌收每日500元清潔費，但她停車的地方根本看不到公告，讓她相當無奈，只當花錢消災，事後更在留言區喊「500元就當積陰德」。

▲女網友發現，公告貼在超商的另外一側。（圖／翻攝自Google地圖）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「收500元是搶劫嗎」、「這個觸犯強制罪了吧」、「收錢合理，但收500元會不會太扯」、「這種告示牌真的有法律效力嗎」，但也有人說，「店家有貼告示了，自己不看要怪誰」、「有停車就要消費啊，否則大家爽爽停，店家還要不要賺錢」。

針對爭議，高雄警方指出，車輛停放的地方確實是私人土地，店家自訂私人場地使用規定，且已張貼公告，並未違法。不過，高雄交通局主秘王志網說，只要開放讓公眾停車且有收費，不管收費名目為何，依法都必須申請登記後才能營業，而該超商沒有登記已經違規，將依法開罰3千至1.5萬元罰鍰。

超商總部也回應，該門市停車收費的做法不符合經營規範，他們已經要求該店負責人撤下告示，對於被影響的消費者會全額退費。