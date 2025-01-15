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全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！28吋萬國通路行李廂5千有找

▲▼全聯2025新春蛇年福袋有5種款式，售價最低300元。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯2025新春蛇年福袋，大獎一口氣祭出5台電動休旅車。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

迎接農曆春節，全聯福利中心今（15日）公布2025新春蛇年福袋內容，除了首度一口氣祭出5台名車，包括市價358萬「保時捷Macan電動休旅車」2台、99.9萬「LUXGEN n⁷純電動休旅車」3台，福袋款式的「福箱」也首次推出大尺寸28吋萬國行李箱，只要4900元還含超值商品，相當划算，將於1月29日大年初一開賣，預計可帶動新春買氣增加10％。

▲▼全聯2025新春蛇年福袋有5種款式，售價最低300元。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯2025新春蛇年福袋有5種款式，售價最低300元。（圖／記者林育綾攝）

全聯「2025新春福袋」推出5種款式，行銷協理劉鴻徵提到，有別於其他通路早早開始賣福袋，全聯依然維持大年初一開賣的傳統，讓消費者為新年增添起氣。

今年各款式約16萬個福袋，亮點包括萬國行李箱首次推出28吋大尺寸，只要4900元還包含實用日用品；此外還有「福利熊1千片拼圖」限定周邊，預計吸引福利熊粉絲收藏。獎品則大手筆送5台車，其中有N暢銷的N7國產電動車，估計此波可帶動整體業績10%成長。

●全聯2025福袋款式

1、12生肖收納購物袋（蛇年版）：售價300元，全台共11萬個，內含1組抽獎序號。

2、bodum 哥本哈根保溫瓶福袋：售價680元，全台共2.5萬個，內含3組抽獎序號。

3、bodum 咖啡機福袋，售價980元，全台共1.1萬個，內含4組抽獎序號。

4、bodum 鬆餅機福袋：售價980元，全台7060個，內含4組抽獎序號。

5、萬國通路 Eminent 28吋行李箱：售價4900元，藍色3000組、紅色2000組，內含17組抽獎序號。（因行李箱體積較大，僅限全聯、大潤發實體門市開賣，全聯線上購不開放選購。）

▲▼全聯2025新春蛇年福袋有5種款式，售價最低300元。（圖／記者林育綾攝）

▲bodum 咖啡機福袋、鬆餅機福袋980元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯2025新春蛇年福袋有5種款式，售價最低300元。（圖／記者林育綾攝）

▲萬國通路 Eminent 28吋行李箱，售價4900元。（圖／記者林育綾攝）

●開賣時間：1月29日（大年初一）上午9點起，全聯、大潤發實體門市開賣，售完為止。

●線上福袋：全聯線上購「小時達」上午10點開賣，售完為止（小時達不開放購買行李箱）。

●抽獎登錄截止：2月23日23:59截止，逾期視同放棄。

●抽獎時間：2月27日（四）晚上8點，於全聯官方指定數位平台。

●全聯福袋抽獎獎項

1. Porsche-Macan EV（黑/白各一台，25年式），市價：$3,580,000，名額：2。
2. LEXGEN-N7（純粹版-星夜藍），市價：$999,000，名額：3。
3. 中華航空（台北-帛琉/峴港/宿霧三選一）單人來回機票，市價：$16,800，名額：6。
4. World Gym三個月單點會籍，市價：$23,440，名額：35。
5. 寶島眼鏡大禮包（Super Idol系列太陽眼鏡+寶瑞DHA+葉黃素），市價：$4,350，名額：35。
6. 牛角商品回數卡，市價：$4,000，名額：35。
7. 雪坊優格益生菌大禮包（含益生菌30入1+5號桶優1+藍莓藍莓法式果醬1+蜂蜜優格飲1），市價：$3,065，名額：35。
8. 麗寶樂園水/陸門票二選一*2張/組，市價：$2,600，名額：20。
9. 摩曼頓2,000元商品提貨券，市價：$2,000，名額：50。
10. 必勝客大PIZZA兌換券*5張/組，市價：$2,500，名額：14。
11. 必勝客小PIZZA兌換券*5張/組，市價：$1,500，名額：28。
12. 萬國通路1,000元商品折價券，市價：$1,000，名額：40。
13. 丸龜製麵驚喜大禮包（含：帆布袋1＋手巾1＋造型湯匙*1），市價：$1,754，名額：54。
14. 丸龜製麵100元兌換券*5張/組，市價：$500，名額：10。
15. 福利點10,000點，市價：$1,000，名額：101。
16. 福利點5,000點，市價：$500，名額：220。
17. 麗寶樂園天空之夢摩天輪搭乘券*2張/組，市價：$700，名額：75。
18. 肯德基100元兌換券*5張/組，市價：$500，名額：14。

★家樂福2025新春福袋

家樂福推出「新年家美好2025限量福袋」每個只要198元，內容有1卡雙玩法概念的「2025新年家美好刮刮卡」，還有「開春限時優惠券」內含15項指定商品優惠，包含飲料、餅乾、泡麵等，優惠最多達1500元折抵以及「買1送1」券。

▲▼家樂福「2025年福袋」公布，同時舉行年貨大賞。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福「2025年福袋」每個只要198元。（上圖／家樂福提供；下圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福蛇年福袋。（圖／記者林育綾攝）

福袋最大獎祭出「Panasonic全智能AIoT家電」價值237,800元，還送指定民生用品價值5000元。全智能家電包括電視、冰箱、滾筒洗衣機、冷暖氣機、除濕機、清淨機，全套宅配到府，獎品總價值多達242,800元，共抽出5名。此外還有日本京都、大阪雙人自由行5天4夜機+酒，價值超過6萬元。

家樂福福袋將於1月29日（大年初一）上午10點在量販店及超市店開賣，每個售價198元，在全台各分店排隊處發送號碼牌。

家樂福線上福袋售價288元，販售時間為2025年1月20日上午11點至中午12點，售完為止，每帳號限購一份，限到店取件，取貨時間為1月30日至2月1日。

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