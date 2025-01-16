「國家漫畫博物館」連3周春遊！創新台漫市集、藝術跨界演出

▲台中「國家漫畫博物館」自1月18日至2月2日連續3周，推出多項結合台漫的新春應景活動。（資料圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

台中「國家漫畫博物館」自1月18日至2月2日連續3周，推出多項結合台漫的「漫畫行春」應景活動，邀請多位漫畫家舉行座談、簽繪、春聯創作、共創工作坊等，表演節目有歌手邵大倫、九天民俗技藝團、國光劇團、DSPS樂團、鬥鬧熱走唱隊等團體，將結合漫畫作品帶來藝術跨界演出，讓民眾感受滿滿台漫魅力。

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▲台中「國家漫畫博物館」1月18日至2月2日連續3週將舉行「漫畫行春」。（圖／記者林育綾攝）

文化部明（17日）起在台中國家漫畫博物館東側園區，舉辦第15屆金漫大獎《一桿秤仔（漫畫版）作品展》，漫畫家阮光民以細膩畫筆與溫柔情感，將賴和經典短篇小說〈一桿秤仔〉改編為漫畫版，探討幸福的千百種模樣，獲得第15屆金漫大獎。

1月18日至2月2日連續3週也將舉行「漫畫行春」，首週1月18日、19日由前衛出版社主編鄭清鴻、金漫獎策展顧問陳怡靜，透過「文學改編漫畫是怎麼鍊成的－《一桿秤仔（漫畫版）》的誕生」座談，分享台灣文學經典作品如何轉化為漫畫作品。漫畫家Jiji吉吉更將在共創工作坊，與民眾現場接力創作。



1月24日至26日的第2周活動，將由「千義陀螺」結合左萱漫畫作品《神之鄉》，讓觀眾感受傳統技藝的生命力。「鬥鬧熱走唱隊」則以歌聲演繹阮光民《一桿秤仔（漫畫版）》，溫暖歌唱賴和與他的時代。漫畫家簡嘉誠、吳識鴻也將在活動現場，創作斗方春聯贈送給民眾，和漫畫迷一起迎接新春。



大年初三至初五期間（1月31日至2月2日），活動將進入壓軸第3週，包括「DSPS樂團」演出與PETER MANN《芭樂歌 BLA BLA SONG》合作創作的跨界音樂作品；「國光劇團」旦行演員劉珈后將以精湛技藝詮釋常勝的《閻鐵花》經典橋段。

▼國光劇團旦行演員劉珈后，將以精湛技藝詮釋常勝《閻鐵花》經典橋段。（圖／劉珈后提供）

而歌手邵大倫、張雅淳，搭配張季雅《異人茶跡》，演出《來相褒》等動人歌曲；最後由九天民俗技藝團壓軸登場，結合阮光民《九天少年》帶來精彩表演。

▼九天民俗技藝團將結合漫畫家阮光民《九天少年》，帶來精彩民俗技藝表演。（圖／九天民俗技藝團提供）



此外，漫畫家廢廢子與編劇簡莉穎，將同台分享《直到夜色溫柔》創作故事，漫畫家「星期一回收日」、安妮羊則分別辦理簽繪及共創工作坊。



「創新漫畫市集」同步在第一、三周舉行，讓民眾可以感受滿滿的台灣漫畫魅力。

▼「創新漫畫市集」同步在1月18日至19日、1月31日至2月2日舉行。（資料圖／記者林育綾攝）

