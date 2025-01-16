嘉義地區春節疏運優惠一次看　阿里山公路管制、快速道路降速

▲公路總局嘉義地區春節疏運措施，各單位出席貴賓合照。（圖／公路局雲嘉南區養護工程分局提供） 。

記者翁伊森／嘉義報導

公路局16日辦理「嘉義地區114年春節疏運記者會」活動，統整交通部公路局114年度春節疏運措施及各項轉乘優惠說明如下。

1. 「台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段」可能出現車多情形，交通部公路局提供上山及下山2條替代路線，建議下山後使用國道3號北上的民眾，可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道；國道3號南下車輛亦可提早下竹崎交流道行駛替代路線前往奮起湖、阿里山方向；「台3線266K-269K梅山路段」因受號誌影響，於1月29日至2月1日10-13時（南下）及15-19時（北上）也可能出現車多的情形，因山區路段停車位有限，建議民眾搭乘大眾運輸提昇旅遊品質，台18線中埔-頂六路段常因下山車流集中、國道匝道儀控管制造成車多。

2.春節期間（1/29-2/1 8-17時）石棹往奮起湖（縣道169）實施小車單向管制，前往奮起湖車輛由台18線63.5K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹；請民眾行經該路段時，遵守現場管制小心慢行，或可至61K停車場（樂野服務區）停車後搭乘接駁專車前往奮起湖。

3. 春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路全面暫停施工並盡量撤收施工區域為維持道路通暢，水上鄉「台82線28K附近路段積水改善工程」將維持封閉雙向外側車道，僅供內側車道通行；番路鄉「台3線吳鳳橋改建工程」近期已開工，春節期間將停工並維持主線暢通。

4. 台18線軍輝橋已於113年11月正式開放，雖施工期間遭遇舊有結構物、颱風及豪雨等影響，自改道後仍僅費時18個月即恢復通車，不僅橋墩數量減半可增加八掌溪排洪通水斷面，也將橋面加寬增設左轉專用道，提高尖峰時段服務水準，雲嘉南區養護工程分局與施工團隊注重安全第一、品質至上，更是榮獲第17屆優良工程金安獎佳作肯定。

5. 台84線、台86線等7條東西向快速公路自114年4月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時，嘉義地區台82線快速公路未列入本次調整範圍，敬請用路人遵守速限，小心駕駛。（宣導期至114年3月31日止）。

6.春節連假推出公路客運票價優惠，實施期間自114年1月24日至2月2日止，優惠項目包含90條國道客運路線史上最大折扣6折優惠；轉乘優惠部分，如果搭乘國道客運、臺鐵及高鐵在10小時內轉乘在地客運(市區或公路客運)者，可以再享有當地路線基本里程或一段票免費；另外今年還有新優惠措施，全國提供75條的指定幸福巴士路線免費搭乘，雲嘉南地區共30條，其中嘉義縣市就有23條免費路線，均行經臺鐵、高鐵或轉運站等運輸節點，讓民眾返鄉團圓既方便又無負擔。



7.針對前往東部地區民眾推出加碼優惠2選1，實施期間為114年1月25日至2月2日共計9天，民眾於連假期間搭乘東部客運路線，持國道客運票證可享指定業者的小客車或機車租車優惠，完成車輛租用後，持租車憑證正本與客運來回票證，回程時到客運櫃檯請領票價折扣；另一項優惠為購買「宜花東地區台灣好行超值套票」或「宜花東地區合法旅宿業住宿」之民眾，提供購買北宜或北花往返車票4人同行1人免費，回程時總票價可再折抵新臺幣200元。

今日活動出席有公路局邱薰論正工程司、雲嘉南分局郭清水分局長、嘉義區監理所林衣婕副所長、新工南分局林俊和分局長及温宏發副分局長、嘉義市政府警察局李茂炎副局長、阿里山國家風景區管理處馬紀維主任、台灣高鐵嘉義站朱立中站長、國營臺灣鐵路股份有限公司嘉義站張環麟站長、嘉義市政府交通處盧本能副處長、嘉義縣政府建設處蔡育宗副處長、嘉義縣警察局交通隊黃堃洲隊長等人共同出席記者會。