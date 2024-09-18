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公路局變態主管性騷女下屬！頂樓教呼吸「手一路向下」

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男藉口教導腹式呼吸，竟動手觸碰女下屬的隱私部位。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

嘉義一名女子小花（化名）先前在交通部公路總局雲嘉南養護工程分局（五工處）工作，怎料任職期間遭到陳姓主管騷擾，對方以「教導腹式呼吸」為由，觸碰她的身體隱私部位，更是強制將她留下，嚇得小花報警提告。嘉義地院審理後，判陳男有期徒刑2個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2022年底某天，準備下班時，突然被陳男留下，並且被要求到大樓的頂樓見面。礙於對方是主管，小花沒辦法回絕，只能答應下來，並且聽從指令上樓。

等到2人獨處以後，陳男藉口教「腹式呼吸」，要求小花大口吸氣，再將氣送到肚子，停留幾秒後慢慢吐完。怎料小花在練習的過程中，陳男突然伸手，觸碰小花的隱私部位，並且一路向下摸，嚇得小花當場呆住，不曉得該做何反應。

陳男眼見小花沒有反抗，又再度做出惡行，重複上述的行為5次左右。小花最後實在忍無可忍，只能藉口「下班了」，想要逃離現場，卻又被陳男強制留在頂樓。

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲陳男藉口教導腹式呼吸，竟動手觸碰女下屬的隱私部位。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

除此以外，陳男平時還時常騷擾小花，例如藉口一起訂會議便當，卻突然拉小花的馬尾。陳男某次看見小花穿衣風格較為青春，還開口詢問「妳下班要去夜店齁」等話語。

陳男還曾將小花扛起，恐嚇要將小花丟下五樓，以及藉著訂便當的名義，拉小花的馬尾，或是藉由擁抱的名義，觸碰小花的隱私部位等等。小花礙於同事氣氛和諧，一直吞忍下來，不過最後實在受不了陳男噁心的行徑，決定報警提告。

刑事的部分，嘉義地院法官審理後，依照性騷擾罪，判處陳男2個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

由於小花還有提起附帶民事訴訟，嘉義地院民事庭的法官審理後，判陳男須賠25萬元，全案仍可上訴。

 
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