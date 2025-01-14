桃機春節旅客增1成　「收假日2／2最塞」估15萬人次

▲桃機春節旅客多1成，旅客最好起飛前3小時辦理報到。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

蛇年春節連假將至，桃園機場預估春節疏運1月24日至2月3日等11天內，增加客運包機14架次、加班機103架次，總運量逾159萬人次，整體春節期間每日平均運量為14.2萬人，較去年成長約10%，其中上班日前一天2月2日為最高，預估近15萬人次，機場公司呼籲旅客，航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續。

機場公司表示，為期9天的農曆春節假期於1月25日展開，根據航班運量預報系統顯示，桃園機場自1月20日寒假起即開始進入旅運高峰期，尖峰日包括1月23日、1月25日、1月26日、1月28日（除夕）、1月30日（初二）、2月1日及2月2日，每日運量預估均超過14.5萬人，其中上班日前一天2月2日為最高，預估約近15萬人次，整體春節期間每日平均運量為14.2萬人，較去年成長約10%。

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機場公司提醒，假期開始階段出境人潮較多，收假前則以入境旅客為主，桃園機場出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時，入境尖峰時段為每日5時、13至17時及20時至22時。疏運高峰期間，機場公司偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位持續嚴加整備，依據人數預報資訊及航班即時動態，加強資源調度提升服務量能，協助旅客順利通關。

▲桃機春節旅客量增加1成。（圖／桃機公司提供）

在較易壅塞的出入境通關風險點部分，機場公司已於前(11)日行政院院長卓榮泰視察桃園機場春節疏運整備時，提出第一線執勤需要的人力，經過行政院及交通部協調，安全檢查及動植物檢疫均會依航班出入境情形，提前全線開放，強化出境尖峰時段的人潮能有序消化。

機場公司提醒旅客，善用網路報到、自助報到、自助行李託運及自動通關等智慧化服務；出境過安檢前先把水瓶倒空，並取出隨身筆電，冬日保暖衣物穿脫費時，預先脫下外套、帽子、圍巾及皮帶；航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具，呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車，共同維護機場秩序及其他旅客權益。