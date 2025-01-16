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綠營點8藍白立委砍總預算「荒唐提案」　「這些人正刪掉你的權益」

▲立法院密集協商114年度中央政府總預算案，待協商提案目前共計3296案。（圖／記者皮心瑀攝）

▲立法院密集協商114年度中央政府總預算案，待協商提案目前共計3296案。（圖／記者皮心瑀攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對明年度中央政府總預算，民眾黨團、國民黨團共提3千案刪減凍結，民進黨今（16日）下午列舉藍白8名立委刪除預算的提案，包含「台鐵軌道結構安全提升計畫」刪減5000萬元、徐欣瑩認為性侵案件太多，卻提案把「性別平等業務費」砍到「剩3000元」、張嘉郡把農業部「業務費」、「設備與投資預算」砍到「剩1元」、王鴻薇擔心被罷免，乾脆直接提案把中選會「業務費」砍半。毫無道理亂砍預算，已經不只是會讓政府停擺，更衝擊到每一位國人的權益，「注意看！這些人正在刪掉你的權益！」

民進黨表示，今年度中央政府總預算的審查進入關鍵階段，但國民黨與民眾黨不願理性監督，只想要毫無道理亂砍政府預算，這樣做不僅會讓政府停擺，更會衝擊到每一位國人的權益。

民進黨也列舉八位在野黨立委提出的荒唐預算提案，第一、民眾黨立委黃國昌沒收鐵道安全：不滿意台鐵事故率，卻提案把「台鐵軌道結構安全提升計畫」刪減5000萬元、凍結5000萬元，這樣不是反而讓台鐵無法更安全？邏輯在哪？

第二、國民黨立委徐欣瑩跟牛煦庭沒收性平教育：認為性侵案件太多，卻提案把「性別平等業務費」砍到「剩3000元」這樣不是反而讓性侵害防治出現破口？邏輯在哪？第三、國民黨立委王鴻薇沒收罷免權：擔心被罷免，乾脆直接提案把中選會「業務費」砍半。

第四、國民黨立委張嘉郡沒收農民的津貼與保險：明明來自農業縣，卻提案把農業部「業務費」、「設備與投資預算」砍到「剩1元」。第五、國民黨立委林思銘沒收樂團演出：明明是客家人，卻提案把客委會補助大港開唱的「客家文化產業發展獎補助費」刪減350萬元、凍結250萬元

第六、國民黨立委廖先翔沒收創作自由：不懂得欣賞動漫梗，就提案把內政部「媒體政策及業務宣傳費」全砍掉。第七、國民黨立委陳玉珍沒收影視創作：不顧影視界反對，堅持要把文化部補助公視的「影視及流行音樂推動與輔導」經費全砍掉

民進黨表示，政治不是遠在天邊，而是近在眼前。如果不關心在野黨瞎砍預算，後果將難以想像，「你或你的孩子、你的爸媽、你的爺爺奶奶，都可能遭受損失，更可能生活在不安全的環境當中，請轉發給身邊的親朋好友，一起拒絕在野黨不講道理亂刪預算！」

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