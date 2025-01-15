知名便當店被偷20萬！惡賊手拎「2大袋銅板」　老闆怒懸賞抓人

▲監視器拍下，竊賊手提兩袋20萬元銅板 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

著名的屏東縣枋山鬍鬚源池上飯包店14日凌晨失竊，損失約20萬元，店家po網求助有路過網友提供行車紀錄器，事後如有抓到人 「賞金 新台幣1萬元；枋寮警分局據報已調閱周邊監視系統追緝中。

店員在「脆」po網，「跪求各位大神幫幫忙；代老闆轉貼文枋山鬍鬚源池上飯包 徵求行車監視器錄影 時間為1月14號 半夜2:20～3:30 有經過北上南下店門口的行車記錄器影像 （任何會照到停車場、廚房倉庫皆可） 各位顧客或強大的網友，本店半夜遭闖空門損失不小，如果有錄到停在本店門口關鍵車子型號或車牌， 事後如有抓到人 ，賞金新台幣一萬元，請各位同行半夜跑車的幫幫忙 有任何資訊可提供請私訊粉絲專頁或 電聯088761950鬍鬚源池上飯包」。

據指出，店家因過年快到生意會比較好，因此特別到銀行兌換了20萬的銅板作盤顧問找零，沒想到竟被竊賊全部拎手，老闆因此怒PO小偷影像，並公開懸賞抓人。

枋寮警分局表示，本分局枋山分駐所於1月14日8時許接獲民眾報案，於枋山鄉某便當店內發生竊案，經警方了解，係員工發現櫃檯零錢遭竊後，調閱店內監視器查看發現一名竊嫌於深夜2時20分許進入行竊，初估約損失20萬。

本分局獲報後已展開調查，掌握犯嫌特徵，擴大調閱附近監視器畫面追查中。

▲枋山分駐所所長郭建成說明處理經過 。（圖／記者陳崑福翻攝）