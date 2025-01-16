　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經歷上百個颱風警報　呂國臣接任氣象署長：讓預報更有溫度

▲▼氣象局預報中心主任呂國臣。（圖／記者李姿慧攝）

▲呂國臣接任氣象署署長。（資料照／記者李姿慧攝）

文／中央社

交通部中央氣象署今天舉行新、卸任署長交接典禮，新任署長呂國臣期許氣象署提供更專業、更有溫度的氣象預報。

程家平是氣象局改制氣象署後的首任署長，因屆齡退休，新任署長呂國臣由氣象署副署長陞任。交接典禮由交通部次長林國顯監交。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂國臣推崇程家平在氣象資訊發展應用層面，為氣象署架構美好願景，他會在程家平打下的基礎下繼續努力，讓氣象預報更專業、更有溫度。

呂國臣在氣象預報有30多年經歷，他說，他從氣象局時代到氣象署，曾經歷過上百個颱風警報，預報無法百分之百正確，卻愈來愈進步，不過，深感與外界的溝通很需要到百分之百，這也是未來氣象署會繼續努力的方向。

呂國臣提到，未來氣象署要深化技術核心，迎向AI，在監測等各領域，在無縫隙預報技術到跨時空領域上精進。

呂國臣說，氣象預報除了追求準確外，還要貼心，無論是鄉鎮、原民、農業等預報上做到細緻周全，他希望氣象署開發的生活App，能成為每個人早上出門時的穿搭好幫手。

在氣象產業發展上，呂國臣表示，不是氣象署一個單位就能做好，己著手在法制面做調整，讓公私部門合作，擴大公民參與。

面對未來可能有更多的災害風險，呂國臣期許氣象署在穩健中求進步，帶給民眾生活好氣象。

呂國臣現年62歲，國立台灣大學大氣科學系博士，歷任原中央氣象局氣象預報中心課長、簡任技正、副主任、主任及中央氣象署副署長等職務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒爸曾遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名
快訊／台積電2024每股大賺45.25元　創歷史新高
協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾
快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中
彰化發1億8千萬紅包！　150名「人肉點鈔機」畫面曝
17歲少女入夢了！一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能
46歲警未到班！妻驚見陳屍沙發　疑心肌梗塞猝死
超恥！毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色海報貼鄰里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

謝世謙辭世　機師工會悼念：他一改華航敵視工會強硬作風

快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中清泉崗

經歷上百個颱風警報　呂國臣接任氣象署長：讓預報更有溫度

年薪200多萬！工程師條件好「找不到女友」　網見2字秒懂了

獨／30年台中科博館立體劇場...6月劃下句點　新計畫曝光

冷氣團來襲太平山-1度　霧淞、雲海、日出全白絕美畫面曝

屏東勝利星村年貨大街登場！餃子爭霸戰選出前3名　總獎金10萬

有賠法定傳染病的旅平險剩4家　條件比一比

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

謝世謙辭世　機師工會悼念：他一改華航敵視工會強硬作風

快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中清泉崗

經歷上百個颱風警報　呂國臣接任氣象署長：讓預報更有溫度

年薪200多萬！工程師條件好「找不到女友」　網見2字秒懂了

獨／30年台中科博館立體劇場...6月劃下句點　新計畫曝光

冷氣團來襲太平山-1度　霧淞、雲海、日出全白絕美畫面曝

屏東勝利星村年貨大街登場！餃子爭霸戰選出前3名　總獎金10萬

有賠法定傳染病的旅平險剩4家　條件比一比

「洗錢大亨」郭哲敏火速籌2億交保　新北檢今抗告：有逃亡事實

台灣「特斯拉Model 3、Model Y」軟體瑕疵！原廠發布OTA遠端召修

憲訴法最快明裁定暫時處分　國民黨團：人民不要「今尹錫悅明賴清德」

直擊／賈永婕做到了！把玄彬邀到台北101　現身「記者會海景第一排」

快訊／黃仁勳現身了！　經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來

桃園新任警分局長及大隊長交接　張善政盼給市民安全保障

電源雙雄獲美系外資調高目標價　台達電上看520元

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

生活熱門新聞

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

超雷尾牙「限時90分鐘」趕人　全體傻眼超商續攤

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

顯微鏡看「皮蛋」超多寄生蟲蠕動？　專家直接打臉

去完日本「回台灣見3差異」狂搖頭！

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

愛車慘遭磚砸　網友：就算違停也要賠

連4天恐跌破7℃　可能觸及強烈冷氣團

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

輪到你了！　4星座2025迎來福報

更多熱門

相關新聞

輻射冷卻「還有一波低溫」　周末冷空氣空檔

輻射冷卻「還有一波低溫」　周末冷空氣空檔

低溫還沒結束，中央氣象署預報員葉致均表示，這兩天受大陸冷氣團影響，天氣偏冷，再加上水氣逐步減少，夜晚到清晨局部地區要留意輻射冷卻造成低溫，周末為冷氣減弱空檔，不過從下周一開始，預計台灣附近會以東北風環境為主，北台灣天氣又會稍微轉涼。

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

首任氣象署長退休　副署長呂國臣接任

首任氣象署長退休　副署長呂國臣接任

冷氣團再凍2天「最冷探8度」　年前大掃除最佳時機出爐

冷氣團再凍2天「最冷探8度」　年前大掃除最佳時機出爐

關鍵字：

氣象署呂國臣氣象預報專業生活

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面