經歷上百個颱風警報　呂國臣接任氣象署長：讓預報更有溫度

▲呂國臣接任氣象署署長。（資料照／記者李姿慧攝）



文／中央社

交通部中央氣象署今天舉行新、卸任署長交接典禮，新任署長呂國臣期許氣象署提供更專業、更有溫度的氣象預報。

程家平是氣象局改制氣象署後的首任署長，因屆齡退休，新任署長呂國臣由氣象署副署長陞任。交接典禮由交通部次長林國顯監交。

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呂國臣推崇程家平在氣象資訊發展應用層面，為氣象署架構美好願景，他會在程家平打下的基礎下繼續努力，讓氣象預報更專業、更有溫度。

呂國臣在氣象預報有30多年經歷，他說，他從氣象局時代到氣象署，曾經歷過上百個颱風警報，預報無法百分之百正確，卻愈來愈進步，不過，深感與外界的溝通很需要到百分之百，這也是未來氣象署會繼續努力的方向。

呂國臣提到，未來氣象署要深化技術核心，迎向AI，在監測等各領域，在無縫隙預報技術到跨時空領域上精進。

呂國臣說，氣象預報除了追求準確外，還要貼心，無論是鄉鎮、原民、農業等預報上做到細緻周全，他希望氣象署開發的生活App，能成為每個人早上出門時的穿搭好幫手。

在氣象產業發展上，呂國臣表示，不是氣象署一個單位就能做好，己著手在法制面做調整，讓公私部門合作，擴大公民參與。

面對未來可能有更多的災害風險，呂國臣期許氣象署在穩健中求進步，帶給民眾生活好氣象。

呂國臣現年62歲，國立台灣大學大氣科學系博士，歷任原中央氣象局氣象預報中心課長、簡任技正、副主任、主任及中央氣象署副署長等職務。