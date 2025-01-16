快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的7.8度。氣象署預報員林定宜表示，今日冷空氣最強，周日迎風面水氣稍增加。

►低溫特報

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【橙色燈號（非常寒冷）】



新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。



【黃色燈號（寒冷）】



基隆市、台北市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署今晨持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有9至10級強陣風，基隆北海岸、宜蘭、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天大陸冷氣團影響，水氣比周三少，基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，清晨西半部山區仍有零星短暫雨；白天北部、東北部及東部高溫約15至17度，中南部及台東高溫約19到22度。

林定宜說，周五冷氣團影響，東半部有局部短暫雨；周六冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響仍偏冷，周六到下周三環境偏乾，僅東半部有局部短暫雨；其中周日迎風面水氣稍增加，基隆北海岸、北部山區也有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

