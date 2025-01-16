堅果蛋捲都上榜！年貨大街十大必買零食　網推一款最有年味

▲滿滿的零嘴讓人挑到手軟，是逛年貨大街的樂趣之一。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

俗話說「吃甜甜好過年、吃甜甜賺大錢」，過年吃甜食不僅有祝福新的一年順遂好運之意，各式糖果餅乾也是祭祀祖先及招待親友的最佳選擇，然而，年貨大街琳琅滿目的零嘴讓人眼花撩亂，不知該從何下手的人，可以參考網友熱議的十大必買清單，此外也能看看自己喜歡的品項是不是榜上有名。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街必買零食」話題的網路聲量表現，最受歡迎的「堅果和瓜子」，討論則數超過10萬則拿下第一，除了「呷瓜子，好過日子」吉祥話應景又喜氣，比起其他年節甜食，堅果和瓜子口感酥脆，富含營養，有益身體健康，送禮自用皆宜，就有網友說「堅果瓜子是過年必買的零嘴」、「超適合全家老少一起吃」，是喝茶、聊天和看電視時的必備品。

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▲年節零嘴不知道該買什麼，不妨參考網友的熱議榜單。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

過年應景的「年糕」則是排名第二，年糕代表「步步高升」，吃法上，除了裹上麵粉，也可以包上餛飩皮油炸，或是烤、煎、煮湯等不同方式料理。許多人也分享年糕是懷舊的味道，「小時候媽媽都會炸年糕給我吃」、「小時候拜拜完都很期待」，絕對是「不可或缺的年節美食」，「過年就要這一味」、「過年一定要吃年糕」，讓人吃一口就喚起童年的濃濃年味！

廣受網友歡迎的還有酥脆的「蛋捲」，有網友發文表示自己統計身旁朋友「過年都吃了哪些零食」，結果「最多人吃的是蛋捲」。不過市面上有眾多手工蛋捲品牌，不同品牌與口味的差異常常引起眾人討論，除了傳統的芝麻口味，近年來更有肉鬆、抹茶及咖啡等選項，也為年節送禮提供多樣選擇，有人特別提到蛋捲不會過硬，適合送給牙齒不好的長輩，讓他們輕鬆享用。除此之外，年節桌上的常客還有象徵長壽的「花生」、濃香鹹甜的「肉乾」和香酥酸甜的「鳳梨酥」，都名列榜單。