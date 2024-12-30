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OPPO Reno13主打首款水下拍攝旗艦機　價格、上市日期出爐

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO 30日宣布，Reno全新系列「Reno 13」不僅將繼續推動AI潮流，更將成為系列首款可使用「水中相機模式」的旗艦機，同時看重台灣市場，確定將於明年（2025年） 1月2日海外首發上市，共推出兩款新色，Reno 13及Reno 13 Pro售價分別為23,990元及19,990元。

▼OPPO Reno 13系列將成為系列首款可使用「水中相機模式」的旗艦機。（圖／OPPO提供）

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延續Reno12 系列的熱烈迴響，OPPO不斷精進科技力，正式為國際市場帶來全新AI潮流新機Reno13 系列——Reno13 Pro｜Reno13，持續強化OPPO AI的日常應用，也在OPPO持續邁向高階發展的基礎下，Reno系列硬體規格代代優化，影像、性能、續航上都超越歷代定位，重新定義輕旗艦手機標準。

作為OPPO的重點發展市場，OPPO台灣將於2025年1月2日首發上市Reno13 系列，不僅代表OPPO對於台灣用戶的重視，更彰顯OPPO於2025年積極佈局的決心。Reno13 Pro提供薄霧紫與石墨灰兩種顏色，及12GB+512GB一種容量版本，售價NT$23,990元；Reno13提供輕羽白與永恆藍兩種顏色，以及12GB+512GB、12GB+256GB兩種容量，售價分別為NT$19,990元（12GB+512GB）與$17,990元（12GB+256GB），將於1月2日起開賣。

從影像創作到日常生活，Reno13 系列全面導入旗艦級生成式AI
 Reno13 系列將友商旗艦機才有的生成式AI，大幅導入輕旗艦機款；延續旗艦級AI影像技術，可輕鬆消除畫面隔窗拍攝的反光問題、手抖拍攝的模糊照，還能增強舊照片的解析度；並加入「AI Livephoto」功能，紀錄快門前後各 1.5 秒的影像片段，再透過 AI 生成技術，讓每一幀都是封面幀，還可直接進行後製修圖、濾鏡調節，或套上自訂浮水印與相框；內建的AI動態生成，能將靜態照片生成3秒1080P高畫質影片，為靜態畫面賦予生命力。

在辦公應用上，可依據用戶的使用情境，透過AI生成文案、改寫語句、建議聊天內容，或者進行文章或文件摘要。新增「語音翻譯」、「螢幕翻譯」功能，支援高達15種語言，可即時翻譯雙向對話及畫面文字，一鍵消除語言隔閡。

前後5000萬專業鏡頭X OPPO首款水中相機X大師級攝影濾鏡，解鎖攝影全場景
 延續Reno系列的強大影像力，Reno13 系列在軟硬體方面雙雙升級；配置5000 萬高畫素前後鏡頭，且前後皆支援4K 超清晰錄影，無論拍照、錄影，都能呈現清晰高畫質。在Reno13 Pro上，更帶入旗艦級的5000 萬畫素 3.5 倍潛望長焦鏡頭，最高還支援120倍數位變焦，輕鬆捕捉遠距細節。

並且，以IP69防塵防水能力為基礎，OPPO帶來旗下首款「水中相機模式」，解鎖影像創作的更多玩法。透過水攝專用濾鏡，完美還原水下影像的真實色彩及清晰畫面，讓水中攝影不再只局限於專業器材，一支Reno13 系列就能滿足。

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Reno系列歷代最強！性能續航雙重升級，精彩大螢幕沉浸視野
 Reno13 系列搭載OPPO與聯發科聯合調教訂製的 MediaTek Dimensity 8350八核心處理器，提供旗艦級效能與功耗優化，釋放生成式AI的無限潛力。在電池容量上，帶來Reno系列史上最強續航，Reno13 Pro及Reno13分別配備 5800mAh、5600mAh 大電量，並搭配80W SUPERVOOCTM超級閃充，輕鬆應對全天候的多工需求。

在螢幕的部分，Reno13 Pro及Reno13也因應消費者的需求帶來兩種螢幕設計；Reno13 Pro 配備 6.83 吋懸浮微曲螢幕、Reno13 則搭載6.59吋平面螢幕，極窄邊框設計，讓兩者最高可達93.8%的高螢幕佔比；並皆採用1.5K高解析度、支援10.7億豐富顯色，及120Hz流暢更新率，無論在家追劇或日常使用，都能享有極致視覺享受。

Reno13 系列將於1月2日開賣
 Reno13 Pro提供薄霧紫與石墨灰兩種顏色，及12GB+512GB一種容量版本，售價NT$23,990元；Reno13提供輕羽白與永恆藍兩種顏色，以及12GB+512GB、12GB+256GB兩種容量選擇，售價分別為NT$19,990元（12GB+512GB）與$17,990元（12GB+256GB）。

型號 OPPO Reno13 Pro OPPO Reno13
顏色 薄霧紫/石墨灰 輕羽白/永恆藍
尺寸1 6.83吋 (93.8% 屏占比) 6.59吋 (93.4% 屏占比)
解析度 1272 x 2800 (1.5K) 1256 x 2760 (1.5K)
色彩 10.7億色 10.7億色
更新率 120Hz 120Hz
處理器 MediaTek Dimensity 8350 MediaTek Dimensity 8350
後置鏡頭 5000萬畫素(OIS 主鏡頭) 5000萬畫素(OIS 主鏡頭)
  5000萬畫素(3.5倍潛望式長焦鏡頭) 800萬畫素(超廣角鏡頭)
  800萬畫素(廣角鏡頭) 200萬畫素(黑白鏡頭)
前置鏡頭 5000萬畫素 (自動對焦) 5000萬畫素 (自動對焦)
記憶體2 12GB RAM/ 512GB ROM 12GB RAM/ 256GB ROM & 12GB RAM/ 512GB ROM
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 850 / 900 / 1800 / 1900
3G WCDMA B1/ B2 / B4 / B5 / B6/ B8/ B19 B1/ B2 / B4 / B5 / B6/ B8/ B19
4G FDD LTE B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B26/ B28/ B66 B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B26/ B28/ B66
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