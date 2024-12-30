OPPO Reno13主打首款水下拍攝旗艦機　價格、上市日期出爐

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO 30日宣布，Reno全新系列「Reno 13」不僅將繼續推動AI潮流，更將成為系列首款可使用「水中相機模式」的旗艦機，同時看重台灣市場，確定將於明年（2025年） 1月2日海外首發上市，共推出兩款新色，Reno 13及Reno 13 Pro售價分別為23,990元及19,990元。

▼OPPO Reno 13系列將成為系列首款可使用「水中相機模式」的旗艦機。（圖／OPPO提供）



延續Reno12 系列的熱烈迴響，OPPO不斷精進科技力，正式為國際市場帶來全新AI潮流新機Reno13 系列——Reno13 Pro｜Reno13，持續強化OPPO AI的日常應用，也在OPPO持續邁向高階發展的基礎下，Reno系列硬體規格代代優化，影像、性能、續航上都超越歷代定位，重新定義輕旗艦手機標準。

作為OPPO的重點發展市場，OPPO台灣將於2025年1月2日首發上市Reno13 系列，不僅代表OPPO對於台灣用戶的重視，更彰顯OPPO於2025年積極佈局的決心。Reno13 Pro提供薄霧紫與石墨灰兩種顏色，及12GB+512GB一種容量版本，售價NT$23,990元；Reno13提供輕羽白與永恆藍兩種顏色，以及12GB+512GB、12GB+256GB兩種容量，售價分別為NT$19,990元（12GB+512GB）與$17,990元（12GB+256GB），將於1月2日起開賣。

從影像創作到日常生活，Reno13 系列全面導入旗艦級生成式AI

Reno13 系列將友商旗艦機才有的生成式AI，大幅導入輕旗艦機款；延續旗艦級AI影像技術，可輕鬆消除畫面隔窗拍攝的反光問題、手抖拍攝的模糊照，還能增強舊照片的解析度；並加入「AI Livephoto」功能，紀錄快門前後各 1.5 秒的影像片段，再透過 AI 生成技術，讓每一幀都是封面幀，還可直接進行後製修圖、濾鏡調節，或套上自訂浮水印與相框；內建的AI動態生成，能將靜態照片生成3秒1080P高畫質影片，為靜態畫面賦予生命力。

在辦公應用上，可依據用戶的使用情境，透過AI生成文案、改寫語句、建議聊天內容，或者進行文章或文件摘要。新增「語音翻譯」、「螢幕翻譯」功能，支援高達15種語言，可即時翻譯雙向對話及畫面文字，一鍵消除語言隔閡。

前後5000萬專業鏡頭X OPPO首款水中相機X大師級攝影濾鏡，解鎖攝影全場景

延續Reno系列的強大影像力，Reno13 系列在軟硬體方面雙雙升級；配置5000 萬高畫素前後鏡頭，且前後皆支援4K 超清晰錄影，無論拍照、錄影，都能呈現清晰高畫質。在Reno13 Pro上，更帶入旗艦級的5000 萬畫素 3.5 倍潛望長焦鏡頭，最高還支援120倍數位變焦，輕鬆捕捉遠距細節。

並且，以IP69防塵防水能力為基礎，OPPO帶來旗下首款「水中相機模式」，解鎖影像創作的更多玩法。透過水攝專用濾鏡，完美還原水下影像的真實色彩及清晰畫面，讓水中攝影不再只局限於專業器材，一支Reno13 系列就能滿足。

Reno系列歷代最強！性能續航雙重升級，精彩大螢幕沉浸視野

Reno13 系列搭載OPPO與聯發科聯合調教訂製的 MediaTek Dimensity 8350八核心處理器，提供旗艦級效能與功耗優化，釋放生成式AI的無限潛力。在電池容量上，帶來Reno系列史上最強續航，Reno13 Pro及Reno13分別配備 5800mAh、5600mAh 大電量，並搭配80W SUPERVOOCTM超級閃充，輕鬆應對全天候的多工需求。

在螢幕的部分，Reno13 Pro及Reno13也因應消費者的需求帶來兩種螢幕設計；Reno13 Pro 配備 6.83 吋懸浮微曲螢幕、Reno13 則搭載6.59吋平面螢幕，極窄邊框設計，讓兩者最高可達93.8%的高螢幕佔比；並皆採用1.5K高解析度、支援10.7億豐富顯色，及120Hz流暢更新率，無論在家追劇或日常使用，都能享有極致視覺享受。

Reno13 系列將於1月2日開賣

Reno13 Pro提供薄霧紫與石墨灰兩種顏色，及12GB+512GB一種容量版本，售價NT$23,990元；Reno13提供輕羽白與永恆藍兩種顏色，以及12GB+512GB、12GB+256GB兩種容量選擇，售價分別為NT$19,990元（12GB+512GB）與$17,990元（12GB+256GB）。