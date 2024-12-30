華為手機突優惠降價最高減1.1萬　辦全球賽事懸賞千萬求解AI難題

▲華為Mate X5折疊機。（圖／翻攝華為）

記者魏有德／綜合報導

華為Pura 70系列及Mate X5等多款手機近日突推出降價促銷優惠，其中，華為Pura 70 Ultra最高優惠2000元人民幣（約8985元新台幣），優惠價7499元人民幣（約3.3萬元新台幣）；Mate X5優惠2500元人民幣（約1.1萬元新台幣），優惠後最便宜款式售價10499元人民幣（約4.71萬元新台幣）。

▲華為啟動2024奧林帕斯獎賽事，向全球懸賞難題解決方案。（圖／翻攝華為）

《新浪科技》報導，華為於12月26日宣佈，正式面向全球啟動2024奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）懸紅難題徵集，這是華為公司第五年舉辦該全球賽事。

據了解，本屆賽事提出的「難題」將聚焦與「AI」相關的解決方案上，欲解決AI時代下數據規模爆炸式增長、數據價值不斷攀升帶來的xPU與存儲的帶寬不足、算力集群可用度低、推理時延長、數據存儲成本激增等挑戰，面向全球科研工作者公開徵集解題之道。

華為推出的兩個難題分別為，難題一：每bit極致性價比的存儲技術。AI應用的普及，引發存儲數據量激增且長期留存，冷數據呈現向溫數據轉變的趨勢，研究低成本大容量的介質應用及數據縮減創新技術，構建每 bit 極致性價比的存儲系統。

難題二：面向AI時代的新型數據底座。大模型延續數據Scaling Law向更大規模發展，同時向中心 / 企業訓推落地加速，研究內存型存儲、長記憶存儲、多模態數據管理及高效檢索等技術，構建面向AI時代的新型數據底座。

至於本屆奧林帕斯獎獎金為100萬元人民幣（約449萬元新台幣），共有兩個名額，奧林帕斯先鋒獎獎金則為20萬元人民幣（約89萬元新台幣），有五個名額，總獎金為300萬元人民幣（約1347萬元新台幣），同時，獲獎人或團隊將與華為建立技術交流管道並獲得科研助力。