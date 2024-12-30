　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華為手機突優惠降價最高減1.1萬　辦全球賽事懸賞千萬求解AI難題

▲華為Mate X5折疊機。（圖／翻攝華為）

▲華為Mate X5折疊機。（圖／翻攝華為）

記者魏有德／綜合報導

華為Pura 70系列及Mate X5等多款手機近日突推出降價促銷優惠，其中，華為Pura 70 Ultra最高優惠2000元人民幣（約8985元新台幣），優惠價7499元人民幣（約3.3萬元新台幣）；Mate X5優惠2500元人民幣（約1.1萬元新台幣），優惠後最便宜款式售價10499元人民幣（約4.71萬元新台幣）。

▲華為啟動2024奧林帕斯獎賽事，向全球懸賞難題解決方案。（圖／翻攝華為官網）

▲華為啟動2024奧林帕斯獎賽事，向全球懸賞難題解決方案。（圖／翻攝華為）

《新浪科技》報導，華為於12月26日宣佈，正式面向全球啟動2024奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）懸紅難題徵集，這是華為公司第五年舉辦該全球賽事。

據了解，本屆賽事提出的「難題」將聚焦與「AI」相關的解決方案上，欲解決AI時代下數據規模爆炸式增長、數據價值不斷攀升帶來的xPU與存儲的帶寬不足、算力集群可用度低、推理時延長、數據存儲成本激增等挑戰，面向全球科研工作者公開徵集解題之道。

華為推出的兩個難題分別為，難題一：每bit極致性價比的存儲技術。AI應用的普及，引發存儲數據量激增且長期留存，冷數據呈現向溫數據轉變的趨勢，研究低成本大容量的介質應用及數據縮減創新技術，構建每 bit 極致性價比的存儲系統。

難題二：面向AI時代的新型數據底座。大模型延續數據Scaling Law向更大規模發展，同時向中心 / 企業訓推落地加速，研究內存型存儲、長記憶存儲、多模態數據管理及高效檢索等技術，構建面向AI時代的新型數據底座。

至於本屆奧林帕斯獎獎金為100萬元人民幣（約449萬元新台幣），共有兩個名額，奧林帕斯先鋒獎獎金則為20萬元人民幣（約89萬元新台幣），有五個名額，總獎金為300萬元人民幣（約1347萬元新台幣），同時，獲獎人或團隊將與華為建立技術交流管道並獲得科研助力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光！
快訊／改3千萬交保！應曉薇交保金籌到了
南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛
律師拉3行李箱「裝6千萬現金」　錢磚畫面曝
快訊／柯文哲加保4000萬！陳佩琪一早衝一銀領錢
獨／北高雙蛋都賣爆…告五人要唱高雄世運了！ 時間曝光
快訊／還在籌錢！　陳佩琪、周榆修急出門
女兒搭上死亡航班！　最後訊息曝「有鳥卡住」匆忙告別：媽我愛妳
松山機場「跑道2600公尺」比務安機場短　運安會：已裝攔截系

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雷軍千萬年薪挖角AI天才少女羅福莉　曾為DeepSeek關鍵開發者

華為手機突優惠降價最高減1.1萬　辦全球賽事懸賞千萬求解AI難題

日控竄改外長會談內容　北京：盼正視歷史、開闢未來

解放軍兩棲攻擊艦「四川艦」出塢　將展開舾裝和調試

中澳貿易停戰　首批澳洲龍蝦飛抵上海

全球最快！陸發表CR450高鐵列車　時速可達400公里

樊振東不滿WTT強制參賽規定：從未被告知過退賽要罰款

陸公布2025年關稅調整方案　ECFA繼續實施

廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工「遭欠薪數月」不幹了

香港海上餐廳「太白海鮮舫」2026年復業　將推出《食神》佛跳牆！

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

自小客車撞倒2機車 沒留聯絡方式扶起就走人！

雷軍千萬年薪挖角AI天才少女羅福莉　曾為DeepSeek關鍵開發者

華為手機突優惠降價最高減1.1萬　辦全球賽事懸賞千萬求解AI難題

日控竄改外長會談內容　北京：盼正視歷史、開闢未來

解放軍兩棲攻擊艦「四川艦」出塢　將展開舾裝和調試

中澳貿易停戰　首批澳洲龍蝦飛抵上海

全球最快！陸發表CR450高鐵列車　時速可達400公里

樊振東不滿WTT強制參賽規定：從未被告知過退賽要罰款

陸公布2025年關稅調整方案　ECFA繼續實施

廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工「遭欠薪數月」不幹了

香港海上餐廳「太白海鮮舫」2026年復業　將推出《食神》佛跳牆！

雷軍千萬年薪挖角AI天才少女羅福莉　曾為DeepSeek關鍵開發者

NBA又打架！火箭小將「抱摔」熱火英雄哥　4球員2教練被趕出場

結合心智圖與敘事能力教學　嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

跨年夜低溫探13度　元旦起全台有雨「追曙光碰運氣」

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光！

趙露思再爆拍戲曾「耳朵暫時性失聰」！悄換大頭貼訴苦　粉心疼哭了

集保結算所法人對帳系統服務大躍進　夜間延長時段全面採用STP

快訊／改3千萬交保！應曉薇交保金籌到了　律師現身北院辦保

出國一定要買旅平險？！信用卡送的不夠嗎？　專家帶你破解投保4大迷思

泡湯小旅行！住礁溪無邊際溫泉池飯店　免費玩茶園、早餐吃到飽

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

大陸熱門新聞

樊振東、陳夢退出世界排名　世界乒聯回應

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

隔天辦婚禮「主管突不准假」　新娘曠職被開除！公司GG了

「日文0基礎」！他靠4545支A片自學　通過N2檢定：謝謝女優

日控竄改外長會談內容　北京：盼正視歷史

號稱匹敵GPT-4o　陸AI模型訓練僅558萬美元

全球最快！陸發表時速400公里高鐵列車

樊振東：從未被WTT告知過退賽要罰款

華為手機突優惠降價最高減1.1萬 辦全球賽事懸賞千萬求解AI難題

廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工遭欠薪不幹了

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

解放軍「四川艦」出塢　將展開舾裝和調試

墜江最後8秒曝光　網：跟女駕駛道歉

中澳貿易停戰　首批澳洲龍蝦飛抵上海

更多熱門

相關新聞

假檢警稱「協助隱匿金流」　多名議員險遭騙

假檢警稱「協助隱匿金流」　多名議員險遭騙

日前台南多名民意代表收到臉書詐騙訊息「檢調已暗中調查你的助理費」並留下QR Code連結到封閉社群媒體，詐團佯稱檢警人員對被害民代表示：可以協助隱匿金流，成為假檢警詐欺魔爪伸向民意代表的案例，也充分顯示詐團連台灣司法新聞案例都所知甚詳，利用時事情境使高雄、台南多位議員陷入錯誤判斷，所幸經報警查證後未有實際損失。

台積電法說明年1／16登場　聚焦AI、川普上任關稅衝擊

台積電法說明年1／16登場　聚焦AI、川普上任關稅衝擊

2025年2大財經關鍵字：川普、AI

2025年2大財經關鍵字：川普、AI

日本擬研發AI　助民間加速自動駕駛

日本擬研發AI　助民間加速自動駕駛

號稱匹敵GPT-4o　陸AI模型訓練僅558萬美元

號稱匹敵GPT-4o　陸AI模型訓練僅558萬美元

關鍵字：

華為手機降價AI奧林帕斯懸賞

讀者迴響

熱門新聞

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

柯文哲7000萬交保超越藍綠　律師預言未來劇本

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

柯7000萬交保　白委提2人批北檢雙標

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

濟州航空179死　大多是家庭出遊

柯交保　「館長氣到哭」願幫出1千萬

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面