獨／高雄重大竊案！老手偷名錶、鑽石　低溫躲3hrs犯案畫面曝　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生重大住竊案件！一名黃姓女子幫友人向《東森新媒體ETtoday》投訴，表示自己才剛搬進去半個月的新家，就遭到小偷闖入偷竊，損失超過40萬，而且黃姓女子表示有人跟他們說，附近也有其他民眾的住宅被闖入偷竊，看起來是同一個人，而目前警方已經鎖定嫌犯車輛追查當中。

▲男子涉嫌連續住宅竊案，有被害人表示被偷了超過40萬的現金、珠寶以及手錶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



這起竊案發生在14日上午九點多左右，監視器畫面拍下一名男子，潛入黃女友人的住家，態度十分從容，而且連臉都沒遮，恐怕是慣竊，因為他雖然沒有蒙面卻戴著手套怕留下指紋，不過他可能沒有想到被害人家中有錄影系統，整個行竊過程都被拍了下來。

▲男子犯案時還不忘戴手套，疑似老手 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃姓女子表示，被害人是自己的朋友， 發生竊盜案件之後就通知警方到場，調閱監視器發現這名竊賊是在早上六點多就爬到屋頂躲藏，而且在寒風當中忍了3小時後就潛進屋內來偷竊，被害人表示損失有3只手錶、鑽石項鏈、包括台幣、美金以及日幣等的現金，失竊總計大約在40萬到50萬間。

被害人很生氣，因為他才搬進到新家大約半個月就遭到偷竊，於是到處打聽，就有人跟他們說附近也發生有住宅竊案，同樣拍下的竊賊身影是一致，因此懷疑這名竊賊都鎖定這裡犯案，目前警方已經鎖定嫌犯騎乘工具，循線追查當中。