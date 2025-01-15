獨／擺攤兄妹早起慘死國道！家屬哀慟相驗　同業臉書悼念

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

中山高南下338.6公里14日凌晨發生11部車的追撞車禍，造成2死悲劇！2名死者為兄妹，今天（15日）上午檢察官進行相驗，家屬神情哀痛不發一語。據瞭解，這對兄妹是在市場擺攤，消息傳出讓不少同業相當惋惜，紛紛表示他們是很好的人。

▲陳姓女死者的老公跟2名女兒到殯儀館，神情悲傷不發一語 。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢察官今天上午對陳姓兄妹進行相驗，2死者分別為58歲的哥哥以及57歲的妹妹，妹妹的丈夫以及2名女兒也來到殯儀館，神情哀戚不願多談。疑似肇事的新竹物流的司機因為受傷，所以沒有到場，相關的車輛駕駛人也都被請回。

▲車禍現場散落不少貨物 。（圖／民眾提供）

▲陳姓兄妹駕駛的小貨車變成一團廢鐵 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這對兄妹是在菜市場販售內衣的攤商，市場內的其他攤商得知這起悲劇時，在臉書悼念寫下「又一對市場人畢業了，願安息」；也有人說「祂們兄妹兩人（是）很好的人」；還有人感嘆，「做市場很辛苦，都要摸黑出門，為了養家活口，祈願祂們一路好走。」同時也呼籲同行，開車時千萬不要跟在大車旁邊。

這起車禍發生在14日凌晨5點29分，地點在國道1號南向338.6公里，58歲的陳姓駕駛開半聯結車行駛在中側車道，疑似未注意車前狀態，追撞前方10部車輛，造成駕駛小貨車的陳姓兄妹被夾在車內，哥哥當場死亡，妹妹送醫不治。這起車禍也造成3人受傷。