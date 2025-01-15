遭王婉諭嗆「惡質」快道歉　王鴻薇又戰：陳椒華都看不下去了

▲國民黨立委王鴻薇槓上時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前年引起社會風波的新北市板橋區幼兒園餵藥案，2名教師因不滿遭前時力立委王婉諭公布資訊，提告妨害名譽，台北地檢署認為本案可受公評，王婉諭動機非以損害教師為目的，昨予以不起訴處分，王婉諭隨後發文痛批王鴻薇「惡質」，要她出來道歉。國民黨立委王鴻薇今（15日）回應，王婉諭胡亂提告浪費司法資源，才要向受害者道歉。

北檢昨宣布不起訴後，王婉諭透過臉書發文指出，王鴻薇2023年7月召開記者會，指控自己在新北餵藥案當中涉嫌加重誹謗，甚至公開造謠稱她公布教保員的姓名、照片，涉嫌違反《個資法》。但經過一年多的偵查，檢方認定她的評論與公共利益有關，為可受公評之事。王鴻薇濫用司法製造社會對立、對她惡意栽贓抹黑，今天正式被司法認證，「請王鴻薇委員為抹黑、造謠負起責任，出來道歉！」

王鴻薇回應，王婉諭被板橋餵藥案受害者何老師等人提告違反個資獲不起訴，居然惡人先告狀，發文要人對她道歉。她聯絡上何老師，這些被王婉諭誣指的幼教老師們，部份至今都還無法正常工作，這些人等不到王婉諭的道歉，請問他們到底做錯了什麼？王婉諭跟時代力量怎麼還敢對這件事出來說話？

王鴻薇表示，當時王婉諭在新北市民廣場舉辦「不藥傷害我的孩子」行動，號召2000多人霸凌這些無辜的教師，要不是燒到高雄，逼得高雄市長陳其邁下令清查轄內2702間醫療院所，更發現有4名醫師涉及用藥不當，才讓王婉諭停止這樣的中傷行為；更不要說，連當時的時代力量立委陳椒華都在臉書貼文表示，「不要拿不確定數據就亂攻擊」，王婉諭的瘋狂讓自己人都看不下去。

王鴻薇痛批，結果到今天，王婉諭又一副受害者的嘴臉出現，嚷嚷要人家道歉，請問一下，去年11月，王婉諭告她，被宣判不起訴，怎麼就安靜裝死？請時代力量主席王婉諭為自己政治利益抹黑第一線幼教、濫用司法資源道歉，不要拖累政黨同志，陪王婉諭一起成為傷害別人的幫兇。

