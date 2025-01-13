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全聯發錢了！到門市ATM存零錢還賺買菜金　1元、5元銅板一次收

▲▼到全聯指定門市的國泰世華ATM零錢存款機，完成零錢存款1筆，即可獲得「8元開運購物金抵用券」。（圖／業者提供）

▲到全聯指定門市的國泰世華ATM零錢存款機，完成零錢存款，即可獲得「8元購物金」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

春節整理財富，手邊一堆銅板，可以考慮透過ATM零錢積存進帳戶，將金錢化零為整！全聯力推「貨幣數位化」，攜手國泰世華銀行在全台250家全聯門市設置「ATM實體零錢存款繳費機」，只要去購物就能順便將銅板全部存進去。即日起至1月24日，完成零錢存款1筆，還可獲得「8元開運購物金抵用券」，限量68,888份，直接現賺買菜金。

全聯2019年與國泰世華銀行合作，展開ATM零錢存款繳費機設點，至今已在全台超過250家全聯門市，設置ATM實體零錢存款繳費機，也成為擁有最多零錢機的零售通路。佈機門市主要考量商圈屬性，集中在人流密集度高、鄰近夜市或校園周邊，零錢機門市可透過PX Pay查詢。

只要到全聯採買，就可享受ATM便利金融服務，無須請假或犧牲午間休息時間至分行辦理，無論是1元、5元、10元、50元硬幣，都可存進零錢機，每次投入硬幣以「100枚為上限」，將財富化零為整，想存就存，還能使用PX Pay或全支付結帳，方便省時。

▲▼到全聯指定門市的國泰世華ATM零錢存款機，完成零錢存款1筆，即可獲得「8元開運購物金抵用券」。（圖／業者提供）

▲即日起至1月24日，存零錢還能現賺「8元開運購物金抵用券」。（圖／業者提供）

而現在到全聯存零錢，還能賺買菜金，1月13日起至1月24日11:59，只要到全聯指定門市的國泰世華ATM實體零錢存款繳費機，完成零錢存款1筆，即可獲得「8元開運購物金抵用券」，限量68,888份，每個交易帳號限領1次，數量有限，送完為止。1月13日起至2月15日憑券上QR Code，即可到全聯全台門市櫃台消費折抵使用。

全聯表示，隨手存零錢也能響應ESG永續風潮，國泰世華配合政府便民政策，設置ATM零錢存款繳費機，是國家銀行當中數量最多，除了提供民眾零錢存款與繳費服務之外，同時也協助中央銀行回收硬幣，降低央行鑄造新幣成本，並取得ISO14067碳足跡盤查認證，1年可減少約1.7座大安森林公園吸碳量。2025年全聯目標佈建國泰世華零錢存款繳費機達300家，為永續貢獻一份心力。

▲全聯推動「無現金交易」，讓客人使用APP「嗶」付款，減輕國家鑄幣成本。（圖／全聯提供）

有關力推貨幣數位化，「全聯行銷鬼才」劉鴻徵協理也曾接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，當年全聯總是要換很多零錢，加上主力客群是婆婆媽媽、家庭主婦，過去買東西都習慣現金交易，零錢也總是很多，但財政部表示，會造成國家鑄幣成本提高，因此建議可以推動「無現金交易」。

後來全聯全力推廣PX Pay，到如今全支付，甚至出動門市人員教學，並祭出註冊送消費金、滿額回饋點數等誘因，讓高齡客人們願意學習下載使用。加上2021年疫情三級警戒期間，有了「零接觸消費」的概念，帶動PX Pay在期間成長5到10％，成長十分迅速。如今許多長輩進超市購物，都會用「嗶」付帳，財政部也感謝全聯，在推動高齡者使用無現金交易功不可沒。

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