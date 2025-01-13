防火宣導座談會熱烈舉行　南消四大攜手業界共築安全防線

▲台南市消防局第四大隊特於13日上午辦理「119擴大防火宣導座談會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升業界對消防安全與相關法規的認識，台南市消防局第四大隊特於13日上午辦理「119擴大防火宣導座談會」，此次座談會針對防火管理等的多項議題進行深入探討，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與，以期保障業者財產安全、提高全民防火警覺。

本座談會分有「居家安全」、「業務說明」、「法規修正」及「未來展望」等四大主題，由消防人員詳盡說明相關法規與重點。活動中特別針對最新修法內容進行詳細解說，協助業者快速掌握政策變動並有效落實於日常管理中。同時，與會人員也踴躍提問，現場互動熱烈，展現防火管理意識的提升與重視。

第四大隊大隊長蔡國保表示，希望藉由座談會將最新的消防相關知識傳遞給業界，尤其轄區南科園區高科技廠房及公共危險物品場所眾多，一旦發生重大火警可能造成人命傷亡及重大經濟損失，更需要業者遵守法規及自律。另外，因應台中某倉儲因施工不慎引發大火造成嚴重傷亡，座談會特別邀請倉儲物流業者代表出席，詳細說明施工安全須知，期望防患於未然，讓民眾及業者安心過好年。

消防局局長李明峯亦表示，大台南市除了由消防人員來守護外，也要靠企業有自己的財產自己保護的防火防災精神，平時就要依法做好防火管理，以降低火災發生風險。並提醒民眾居家應裝設住宅用火災警報器，一旦發生火警能及早發現且即時逃生。近期中央氣象署持續發布低溫特報燈號，呼籲民眾使用燃氣熱水器時務必保持環境通風，避免一氧化碳中毒，確保安全。