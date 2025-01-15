機場安檢5行為觸發警訊！　專家：打太多哈欠要小心

▲專家曝機場過安檢時5個行為恐觸發警訊。（示意圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

春節假期即將來臨，許多民眾會安排出國行程，光是安檢就要耗費不少時間，讓民眾抱怨連連。對此，美國航空安全專家提醒，有些看似正常的行為，可能會引起運輸安全官員（TSOs）的高度警覺，耽誤你登機的時間。

根據《紐約郵報》報導，丹佛大都會州立大學航空管理學教授普萊斯（Jeff Price），擁有豐富的機場管理背景，以及33年的航空安全經驗，他受訪時分享，航班乘客在通過美國運輸安全管理局 (TSA) 時，應注意以下的行為。

服裝是否適合出發或到達地點的天氣

普萊斯指出，如果旅客的服裝與任一地點的天氣不符，可能會引起懷疑，從而導致美國運輸安全管理局 (TSA) 發出危險信號。

過度打哈欠

普萊斯表示，「誇張的哈欠，大量的哈欠，這可能會引起注意。」普萊斯解釋因為當人們有壓力時，往往需要更多的氧氣。

缺乏眼神接觸

普萊斯指出，人們若刻意避免安全人員眼神接觸，可能會被認為心虛或可疑。

與安檢人員過度交談

普萊斯指出，過度與TSA官員交談可能被視為可疑的行為，「有時這可以被視為試圖分散他們的工作職責。尤其是使用X光設備或技術、篩選技術本身的人員。」

過度使用香水

普萊斯說，安全人員的嗅覺在辨識某些行為方面也發揮作用，包括過度使用香水。雖然這一舉動在其他情況下似乎並不罕見，但在機場，這似乎是試圖掩蓋另一種氣味。

最後，普萊斯強調，通常不是單一行為就會引起安檢人員的警覺，而是一連串的行為模式。他建議旅客，安檢時應專注完成手續，避免不必要的行為，並真誠配合航空公司和安全人員的要求，「安檢過程有時可能令人沮喪，但這是必要之惡。」

延伸閱讀

▸ 無聊驗DNA…黑髮女發現「60年身世祕密」 生父身份超意外

▸ 女精舍學佛2月全身多處瘀青亡！檢警揪幕後藏鏡人 再傳藝人李威到案

▸ 原始連結