過世前多了新婚妻　民主作家李怡遺產官司三地開打

▲邱近思（圖）以遺孀之姿去年出版《我與李怡》一書，引爆婚姻合法性爭議。（翻攝邱近思臉書）



圖文／鏡週刊

知名香港民主作家、媒體人李怡2021年4月為躲避《國安法》迫害來台暫居，卻在台染疫過世，去年李怡昔日出版社的合作夥伴邱近思，以遺孀之姿出版《我與李怡：歷史洪流下的愛情故事》一書，外界才知道李怡過世前3個月已和邱登記結婚，近日卻爆出爭產風波，李怡的2名女兒隔海向台北地檢署控告邱近思盜領父親存款，謀奪遺產，並質疑邱與父親婚姻的合法性。

台北地檢署上個月19日受理一件跨國遺產官司，告訴人是一對李姓姊妹，分別從美國及加拿大跨海來台，控告亡父過世前3個月才結婚的妻子邱近思，涉嫌盜領存款逾210萬元，違反詐欺及偽造文書罪，檢方發現，兩姊妹在加國及香港已提告，邱在台灣也訴請分割遺產，這兩姊妹的父親，正是著名的香港民主作家李怡。

▲香港民主作家李怡（中）與2位女兒李小蕾（右）及李小蓓（左）感情深厚，他2022年暫居台灣期間病逝後，爆出新婚遺孀邱近思與女兒爭產案。（翻攝李怡臉書）

本名李秉堯的李怡，2021年因躲避香港《國安法》移居台灣，隔年10月病逝台北，擁有加拿大籍的李怡身故後留下加國、香港資產及逾3,000萬元現金存款，2名女兒李小蕾及李小蓓獲加國法院裁定為遺囑執行人，但著有《我與李怡：歷史洪流下的愛情故事》作者邱近思，則以遺孀身分主張擁有李的著作權及繼承權，引發這起在台、港、加3地開打的爭產官司。

▲李怡創辦香港《九十年代》雜誌，致力民主寫作。（翻攝李怡臉書）

李怡2名女兒與邱近思的官司有3大爭執點，一是李怡在香港及加拿大的遺產，是否依李的遺囑全由女兒繼承；二是李的著作權歸屬；三是李是否有授權邱近思代筆回憶錄及籌劃出版李怡著作全集與募款。 此外，李怡的二位女兒對父親在過世前3個月突然與邱近思在台登記結婚的合法性也提出質疑，由於當時李怡才經歷心臟大手術，結婚證書上李怡雖親筆寫下加拿大地址，但簽章處的簽名與李怡本人的筆跡有出入，是否出於自由意識與邱登記結婚？

▲李怡的女兒質疑父親（本名李秉堯）與邱近思的結婚證書簽名（右圖紅框處）有明顯差異。（讀者提供）

友人指出，邱近思後來以分配遺產為由，未立即依照李怡遺囑將骨灰運回加拿大與亡妻合葬，還宣布在李怡安葬日當天於李怡香港住家舉行「Open house」拍賣，將屋內小電器、傢俱打1折，著作75折賤賣，令李怡的女兒心痛不已，立即透過律師阻止。 邱近思也向李怡女兒要求均分李的著作權及遺產。

李怡女兒則質疑父親再婚的合法性，認為邱可能利用李怡要開刀，讓李怡誤認要直系親屬或配偶簽同意書，才會與她登記結婚。也認為邱近思與李怡結婚3個月後變遺孀，並立即要求均分遺產，過程不合理也不合法，雙方為此鬧翻，進而告上法院。

邱近思表示，她在台灣已與李怡完成結婚登記，也取得中、英文公證書，事實及法律上都是李怡的妻子，有權參與遺產分配，由於法律有2年時效，她在去年10月也在台向法院提分割遺產之訴，邱強調，對於錢不介意，重點是著作，但李怡過世，錢與著作都是遺產，若拿到款項，將用於完成丈夫遺願，讓其遺著集結出版，使李怡的影響力延續下去。

▲邱近思去年出書公開她於李怡過世前3個月在台北登記結婚的照片。（翻攝矢板明夫臉書）

邱指出，加拿大法院不知李怡已再婚，因此讓李怡女兒擔任遺囑執行人；香港的部分，則因李怡的妻子梁麗儀在2008年過世，李怡2007年立下要將全部遺產都給女兒的遺囑依香港法律已失效，因李怡突然過世，來不及立新遺囑，對此，李怡女兒認為，香港法律並非如同邱言，父親遺囑一直有效，因此3人在台、港、加3地打起官司。

邱近思表示，李怡生前的著作一直都是由她協助出版，但李怡的女兒不同意由她繼續處理父親遺著，她認為，這案是老天要她為李怡做一些事，而她與李怡的2個女兒都是李怡最親的人，如今訴訟，相信這是李怡所不願意看到的。



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