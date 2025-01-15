提刪外交部預算4億元　廖先翔：宏都拉斯盼復交我國卻無作為

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

宏都拉斯於2023年結束與我國長達82年的邦交關係，不過，近期有新聞指出，宏都拉斯與我國斷交，轉向與中國大陸建交後，經濟崩潰、重創白蝦市場。國民黨立委廖先翔因此提案，要求刪除我國外交部4億預算，不過，此舉遭民進黨認為太瞎。廖先翔表示，宏國應非常想和我國復交，但外交部毫無作為，顯示業務能力有問題，故刪除預算予以警惕，「最起碼宏都拉斯這個曾經的邦交國要拉回來」。

「能力與經費運用不當的外交部，刪除4%外交經費給予警惕」，廖先翔表示，看到民進黨跳起來就知道有什麼又做對了，先前才爆出援助烏克蘭物資以提供現金方式規避採購法一事，就知道外交部的經費運用藏污納垢，編列鉅額經費卻毫無作為。

廖先翔說明，本次針對外交部約100億的經費他提出了4億元的刪減動議，原因很明確，就是宏都拉斯與我國斷交後經濟崩潰、民不聊生，在這種情況下宏都拉斯國民與政府應該非常懷念與我國建交的時光。

廖先翔指出，然而幾年過去了，看不到雙方有重新締交的跡象，代表外交部的業務執行能力與經費運用都有很大的問題，因此提案刪除4億（接近4%）的預算，希望外交部能扮演好自身角色，最起碼宏都拉斯這個曾經的邦交國要拉回來。