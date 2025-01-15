囂張野馬北宜盲彎逆超！閃對向大車竟撞無辜騎士　超扯畫面曝

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

宜蘭頭城北宜公路62.5公里處，12日16時24分許發生交通事故，26歲周男開野馬跨越雙黃線超車，為閃避對向來車，與前方21歲侯姓男騎士發生碰撞，肇事原因待後續調查釐清後依法舉發，事發當時影片也曝光。

▲野馬北宜逆向超車，切回原車道的時候擦撞機車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

影片中，野馬為了超越前方的機車群，跨雙黃線準備超車，沒想到對向一輛大貨車駛來，野馬緊急切回原車道，不過仍與機車發生碰撞，騎士應聲倒地。據了解，福特野馬新車價約為189.9到259.9萬。

警方指出，12日下午16時24分許，警方獲報在頭城鎮北宜公路62.5公里處有交通事故，到場了解為周男駕駛野馬沿北宜公路宜蘭往坪林方向行駛，行至事故地點時，因違規跨越雙黃線超車，為閃避對向來車切回原車道，與前方侯姓機車騎士發生碰撞，侯姓騎士輕傷，送醫治療無大礙，雙方駕駛經警方實施酒測均無酒精反應，肇事原因待後續調查釐清後依法舉發。

礁溪分局呼籲，用路人切勿違規超車，於山區行駛時應遵守標線標誌行駛，以避免發生交通事故。相關罰則部分，違規跨越雙黃線依道路交通管理處罰條例第45條第1項3款處新台幣600到1800罰鍰，危險駕車部分待檢視相關影像認定後，依道路交通管理處罰條例第43條第1項處新台幣6000到36000罰鍰。