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宜蘭犯罪集團非法倒置廢棄物！不法獲利逾3000萬　2嫌收押

▲▼宜蘭非法倒置廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭環保局查獲犯嫌不法傾倒廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭地檢署於113年12月30日指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊、第三大隊及第四大隊、法務部調查局宜蘭縣調查站、新北市政府環境保護局及宜蘭縣政府警察局、宜蘭縣政府環境保護局等專案小組近百人，兵分多路於新北市及宜蘭縣針對數十名涉案犯嫌於其處所稽查搜索，一舉查獲跨縣市環保犯罪集團，專案小組將涉案嫌疑人共25人帶回偵訊後，王姓及洪姓等犯嫌罪證確鑿並經裁定收押，另有10人以1萬至10萬不等交保，現場查扣非法棄置大小清除機具共10輛在案，並經掌握相關單據和金流動向，核算推估本案不法利得約達新臺幣3000餘萬元。

本案源於宜蘭環保局於113年11月上旬獲報有犯嫌非法載運土木或建築廢棄物、廢木材混合物等棄置於宜蘭縣員山鄉土地，經宜蘭環保局追查屬實並立即通報可疑產源地新北市環保局，雙方跨域聯繫掌握廢棄物產源及非法清除業者，進而發現犯嫌疑似以集團犯罪手法，透過土地所有權人或承租者居中仲介，將廢棄物自產源跨縣市轉移，再由非法清運業者載運至新北市及宜蘭縣各地棄置，全案因牽涉範圍逐漸擴大，迅即啟動環檢警結盟機制，並由保七總隊刑警大隊報請宜蘭地檢署指揮偵辦。

查證過程中經環保單位陸續勾稽比對各關聯資料，查獲尚有新北市蘆洲區、板橋區及宜蘭縣冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉等棄置點位，均疑由同一犯罪集團所為，蒐證過程中掌握部分非法清運車輛反覆出入不同棄置點，顯見其影響環境品質並毀壞國土惡性重大；有關未經主管機關許可提供土地回填、堆置廢棄物，及未領有廢棄物清除、處理許可文件或未依許可文件運作，從事廢棄物貯存、清除、處理者，均涉犯廢棄物清理法第46條規定，依法得處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

本次專案查緝從中央到地方，司法及環保機關攜手共同偵辦，不論是地主、承租人、仲介棄置廢棄物者或載運廢棄物司機一干人等，都是強力執法對象！專案小組於12月30日發動第一波搜索執行後犯嫌陸續約談到案，亦不排除發動下波搜索。案件偵辦中也發現部分司機貪圖一時小利或誤信損友協助違法清運傾倒，除面臨執業生財車輛可能列為犯罪工具遭扣押外，並可判一年以上有期徒刑，再吊銷駕駛執照，得不償失。

宜蘭環保局表示，國土破壞天理難容，非法棄置後續清理成本高對環境影響劇烈，營建裝潢產生之廢棄物應依廢棄物清理法規定委託合格的清除業者處理，違法清運除了將依法嚴逞外，產源端也負有復原責任，宜蘭對於外縣市廢棄物跨域至縣內棄置行為已加大力度列為重點稽查對象，絕對嚴格查緝並誓令非法業者付出代價！縣民發現有違法棄置廢棄物或其他環境污染情事，請立即撥打24小時公害陳情專線（宜蘭環保局報案專線：03-9907733），環保局將立即派員處理，以阻絕環境污染行為，一同守護永續家園。

▲▼宜蘭非法倒置廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭非法倒置廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭非法倒置廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝）

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