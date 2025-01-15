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全國首例！犯財產來源不明罪遭停職　林姿妙急提訴願+行政訴訟

▲▼ 宜蘭縣長林姿妙到庭聽判。（圖／記者游芳男攝）

▲林姿妙因犯財產來源不明罪一審判刑有罪遭停職，她不服提出訴願及行政訴訟，聲請停止處分。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪案，一審遭宜蘭地方法院依圖利、財產來源不明、特殊洗錢等3罪，判處有期徒刑12年6個月。內政部依《地方制度法》規定，一審因財產來源不明判決有罪，應停止其職務，林姿妙成為全國首例因該罪遭停職的縣市長。林姿妙不服遭停職，目前已向行政院提出訴願，同時也向台北高等行政法院提告打出行政訴訟，聲請停止執行停職處分。

宜蘭縣長林姿妙因涉犯貪污治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年；犯特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月；犯貪污治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年，合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。

內政部表示，依《地方制度法》第78條第1項規定，縣長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；除了圖利罪要到二審才停職，其餘一審判決有罪就須停職。依《地方制度法》規定，林姿妙因一審因財產來源不明判決有罪，去年12月31日起被內政部停止縣長職務，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。

▲宜蘭縣長林姿妙現身法院，到庭聽判。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲林姿妙一審宣判後步出法庭，再度喊冤「我沒有做壞事」。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，林姿妙已針對因財產來源不明罪一審判決停職的爭議，向行政院提出訴願，同時也向台北高等行政法院提出行政訴訟。

林姿妙在申請書指出，88年地方制度法立法時，僅觸犯貪污治罪條例第4條至第6條須停職，第6條之1的財產來源不明罪是98年貪污治罪條例修法時所新增。其中，財產來源不明罪的刑度遠低於圖利罪（財產來源不明罪法定刑度為5年以下；圖利罪法定刑度為5年以上），既然法定刑度較重的圖利罪皆須第二審判處有期徒刑才停職，法定刑度較輕的財產來源不明罪，其法律效果不應比圖利罪還重。

此外，林姿妙強調，停職處分的適用法規明顯錯誤，其合法性顯有疑義，此案處分繼續執行會對她及民主政治造成公益損害，有停止執行的急迫必要性，因此申請原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，應停止執行，維護她的權利。

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