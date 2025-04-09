7刀刺死酒店妹竟在血泊中性侵她　淫煞判賠父親和1歲幼女789萬

▲陳男刺死酒店妹遭判無期徒刑，再賠酒店妹家屬789萬3564元。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

台北市陳姓男子迷戀張姓酒店妹的美色，多次到酒店消費點檯示愛但都遭拒，前年3月陳男又點她坐檯，爆發口角後，陳男抽出預藏的水果刀狠刺張女7刀，並不顧她大量出血，騎坐在她身上親吻乳頭、猥褻下體，張女送醫不治身亡。全案上訴到最高法院，陳男被判無期徒刑定讞。另民事要再賠張女的父親和1歲半女兒共789萬3564元。可上訴。

檢方調查，58歲的陳男是酒店常客，2022年間他到台北市錦州街、林森北路口的某制服酒店消費，對20多歲的張女驚為天人，之後就經常到店裡消費，並點名張女坐檯，也多次要求性交易。但張女不賣身，對陳男的追求冷淡回應；還私下向公司表示希望盡量不要坐陳男的檯，其他員工也幫忙張女、保護其安全，陳男對於張女的冷淡，心生不滿。

案發於2023年3月2日，陳男晚間6點多就到店裡消費，並點名張女坐檯，宣稱是最後一次點張女的檯。酒店先安排2名女子與陳男周旋，到了10點多才讓張女進場，另外2女則先後離開，留下陳、張2人獨處。一直到隔日清晨7點多，酒店即將打烊，陳男這時又再示愛，但仍遭張女拒絕，2人爆發口角。

陳男從皮包中抽出預藏的水果刀，朝張女胸、腹、頸部一陣亂刺，張女尖叫、負傷倒地，陳男這時赤裸上半身，不顧張女大量出血倒地，竟跨坐在張女身上親吻她乳頭、指侵得逞。後續張女被送醫急救，因傷勢過重於同日死亡。

全案審理時，陳男宣稱自己因憂鬱症、案發時飲酒，導致失去辨識行為違法能力，請求判處無罪，還想拿5萬元和家屬和解。一審由台北地院國民法官審理，因無直接證據證明陳男性侵死者，國民法官改論以「加重強制猥褻結合故意殺人罪」，重判無期徒刑，案經上訴到最高法院駁回，全案定讞。

民事上，張女父親和張女的女兒也向陳男各求償624萬、669萬餘元，法官審酌張女父親54歲，底下還有其他3名子女共同負擔他退休後的扶養義務，判陳男要賠張父250萬精神撫慰金，加上扶養費、醫療費等共374萬5124元。

另外，張女死亡時女兒才1歲半，到18歲成年前還有16年多，陳男要再賠張女的女兒164萬扶養費、250萬精神撫慰金，共414萬8440元。陳男合計要賠兩人789萬3564元。可上訴。

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