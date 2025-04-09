陸舉行中央周邊工作會議：當前處於與周邊關係最好的時期

▲中共中央總書記習近平 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

中共最高領導階層於8日及9日在北京召開「中央周邊工作會議」，由總書記習近平在會議中發表談話，政治局常委、大陸國務院總理李強主持，並由大陸國務委員、外交部長王毅做出結論。包括中共中央政治局常委、政治局委員及大陸國家副主席韓正等黨政領導人出席，同時，與地緣政治或經濟有關的相關負責人也參與本次會議。

習近平在談話時先總結新時代以來，大陸在周邊工作的成就和經驗，科學分析形勢，明確今後一個時期周邊工作的目標任務和思路，同時，他強調，「要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。」

會議指出，中國幅員遼闊、邊界線長，周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵，「要以全球視野審視周邊，增強做好周邊工作的責任感使命感。」

會議表示，中共十八大後提出「親誠惠容周邊外交理念」，倡導推動構建周邊命運共同體，以元首外交為引領，同周邊國家深化全方位合作、加強各領域交流、共同維護和平穩定，形成務實高效的周邊工作框架，推動周邊工作取得歷史性成就、發生歷史性變革，「對於在實踐中探索形成的經驗，要堅持好、運用好。」

會議指出，當前我國同周邊關係處於近代以來最好的時期，同時也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段，統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，高舉人類命運共同體旗幟，以建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」為共同願景，以睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共為理念方針，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀為基本遵循，以高質量共建「一帶一路」為主要平台，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

會議強調，構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，開展安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。