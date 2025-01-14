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2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

▲2025桃園年貨大街登場

▲2025桃園年貨大街登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政14日出席「2025桃園年貨大街」開幕表示，桃園南門市場交通便利，更鄰近景福宮及慈護宮等廟宇，向來是市民採買年貨首選，今年特別規劃自即日起至27日為期兩週，於南門市場旁的南華街集結80家精選店家與攤商，展售桃園最優質的年貨商品，讓市民朋友可以一站購足。

市府經發局表示，本次年貨大街活動不僅規模盛大，更特別著重參展食品的衛生安全，對參展商品進行食安檢測，並於檢測合格商品貼上專屬認證貼紙，讓民眾輕鬆辨識，買得安心、吃得放心。未來也將持續擴大商品檢測項目，全力打造桃園年貨大街成為年節安心購物的首選。

▲2025桃園年貨大街登場

▲2025桃園年貨大街登場。（圖／市府提供）

經發局指出，本次年貨大街以封街方式辦理，南華街部分道路完全封閉管制、文化街及南華街北向道路採單行管制、南海街開放車輛雙向通行，大眾運輸工具則改在民族路口站上下車；此外，活動期間除了每日夜間時段定點垃圾清運外，將於下午2點左右增加4個清運點清運垃圾，以進一步維護環境衛生。

▲2025桃園年貨大街登場

經發局也提醒，新春期間市府亦針對市場及夜市商圈推出限量《好彩頭消費券》有價摺頁，消費者只要以50元即可購得價值250元的驚喜摺頁，於桃園市15處公有市場、2大夜市使用；活動期間更規劃有16場快閃雙重活動，民眾只要現場拍照打卡就送限量紅包，還有機會抽中iPhone等好禮。更多活動詳情請上「桃好您的心」FB粉絲團，或桃園休閒美食活動網站查詢。

包括市議員林政賢、王仙蓮、陳美梅、張碩芳、黃瓊慧、黃家齊、市府經濟發展局長張誠、桃園區長許敏松、桃園景福宮主委簡征潭、南門市場自治會長鄭秀美及各商圈代表等均一同出席。

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