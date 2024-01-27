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2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

▲▼ 024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING 。 。（圖／桃園）

▲「2024桃園年貨大街」於1月24日起正式開始展售。（圖／桃遠市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

「2024桃園年貨大街」於1月24日起正式開始展售，今年共分兩場次在中壢及桃園二區舉辦。中壢場於1月24日至1月28日期間在中壢A22老街溪站旁廣場熱鬧展售、桃園場於2月1日至2月5日在桃園藝文廣場接力舉辦。

經發局長張誠表示，年貨大街以「年貨一條街，吃喝玩樂一次購足」的理念，現場設有近百個特色攤位供民眾選購，包含湖南臘肉、香滷豬腳、花生堅果乾貨、應景盆栽花卉、妝點飾品及年節特色禮盒等應有盡有，讓民眾一次購足年節所需用品。

此外，活動也規劃了「一元競標」、「龍寶專屬禮」、「消費滿千享雙重好康」等多樣活動，於活動期間週六及週日將有一元限量福袋競標，每個福袋市值1,000元供民眾踴躍競標；更於活動最後一天提供龍寶專屬禮，只要生肖屬龍的民眾示相關證件即可兌換限量小禮品！

「消費滿千享雙重好康」活動更有超值大獎，民眾只要在年貨大街攤位每消費滿100元即可獲得1點，集滿10點除了可以抽扭蛋拿好禮，到「桃園購物節」指定攤位完成任務還可現場換取抽獎券，有機會將中華電動二輪eMOVING運動級旗艦車款EZ-R CBS版電動機車等大獎帶回家。讓民眾在盡情享受購物樂趣之餘還能參加多重活動拿好康。

▲▼ 2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING 。（圖／記者廖明慧攝）

「2024桃園年貨大街」營業時間為平日下午2時至晚上10時，假日上午10時至晚上10時。希望桃園市民全家至年貨大街採買，感受過年滿滿氛圍的團圓感，一直洋溢到元宵節，相信定會滿載而歸。更多桃園年貨大街活動資訊可至「桃好您的心」粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/EDB.TYCG/）。

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