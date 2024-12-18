▲中鼎集團總裁余俊彥，獲頒中央大學名譽博士。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中鼎集團總裁余俊彥先生是推動台灣工程產業，躍上國際舞台的重要推手，因其遠見卓識，中鼎集團多年來穩居「台灣第一，全球百大」的國際級統包工程集團地位。中央大學18日於教研大樓大禮堂，舉辦余俊彥先生名譽博士頒授典禮，表彰他卓越非凡的領導，以及為台灣產業發展及經濟成長所作的貢獻。

在余俊彥先生名譽博士頒授典禮中，產官學界重要人士雲集，活動特別邀請三位引言人，分別是前副總統蕭萬長先生、財團法人中技社董事長潘文炎先生，以及國立中央大學土木系榮譽教授李建中先生，分享與闡述余俊彥的卓越事蹟。

蕭萬長在引言時提到，他與余俊彥結識超過20餘年，他做事有條不紊、待人謙虛，個性實事求是，令他留下很深刻的印象。潘文炎則說，余俊彥把自身的「Most Reliable」個性，以及重視生活的小細節，延伸到管理中鼎集團，展現出值得信賴又嚴謹的企業風格。李建中則表示，余俊彥從基層員工做到總裁的歷程，堪為工程師的表率，也是工程學子成就大事業的典範，值得效法。

▲中鼎集團總裁余俊彥推動台灣工程產業，躍上國際舞台，獲頒中央大學名譽博士。（圖／中央大學提供）

中央大學校長周景揚表示，余俊彥不僅是一位傑出的企業經理人，還長期推動企業社會責任與永續發展。在他的領導下，中鼎除持續發展智能化工程技術，更致力以核心本業投入永續發展，力促達成淨零碳排目標，以工程專業攜手業界創造經濟與環境的雙贏。

此外，他還創辦「中鼎教育基金會」，推廣永續教育，培育優秀工程人才，協助我國邁向永續經營，讓更多優秀青年能夠投身並貢獻於工程界。余俊彥和中鼎助益培育國家工程人才之用心，深獲各界肯定和讚許。

余俊彥發表感言時表示，獲頒名譽博士學位，對他個人、中鼎，以及整個工程產業，都有很大的鼓舞作用。45年來，中鼎一路從石化、非石化再跨足高科技產業；從國內到國外，不斷超越自己，不斷成長，並成為台灣唯一能在海外和歐美日韓一較長短的工程集團，多年來持續努力為國爭光，讓全世界看見台灣的工程實力。

在余俊彥的領導下，全球8,000位中鼎人秉持「最值得信賴」的品牌精神，以「地球永續的把關者」自許，在追求業績成長的同時，也致力兼顧ESG永續發展，透過於世界各地打造「綠色工程」，協助業主達成永續淨零目標，以工程專業守護世界。優異的永續績效，屢獲國內外評比肯定，包含連續10年入選DJSI道瓊永續指數成分股，連續3年列為S&P Global 標普永續年鑑全球Top 1%，在全世界工程公司裡排名第一。

余俊彥跟著中鼎一路成長，特別感謝中鼎的全體同仁一直以來的齊心協力的打拚。他常說：「在中鼎這個巨人的肩膀上才被大家看到，沒有中鼎和全球夥伴們，就沒有我。」也印證了「一個人走，可以走得很快，一群人走，可以走得很遠。」的人生哲理。