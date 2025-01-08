　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

被喻為「世外桃源」　中央大學153種動物生態多樣豐富

▲中央大學校園153種動物

▲中央大學校園內的臺灣藍鵲。（圖／中大總務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於中壢區郊區的中央大學，佔地62公頃，自然生態多樣豐富，而被喻為「世外桃源」。為瞭解校園動物生態的分布情形，中央大學總務處委託桃園市野鳥學會展開首次校園動物生態調查，期間長達半年以上，以觀察與掌握校園物種，進而擬定合宜的保育計畫，並呼籲教職員生和遊客共同愛惜與維護。

中央大學總務處7日表示，中大校園種植超過七千棵樹木，並保留大面積的草地。中大湖、百花川、烏龜池、荷花池等水域環境，以及校園周邊之大片耕地、樹林與洽溪流經大門，形成天然的生態廊道，提供多樣動物良好的棲息環境。

▲中央大學校園153種動物

▲中央大學校園內的五色鳥。（圖／中大總務處提供）

本次調查發現，校園有153種動物，計有哺乳動物5種、鳥類44種、兩棲爬行類13種、魚蝦類10種、昆蟲74種（蝴蝶32種、蜻蜓14種、其他28種）、其他7種。其中，臺灣特有種分別為臺灣藍鵲、小彎嘴、五色鳥及斯文豪氏攀蜥等4種；保育類有7種，分別為臺灣藍鵲、松雀鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、紅隼、領角鴞、紅尾伯勞及草花蛇；外來種有21種，以鳥類及魚類較多。此外，過境鳥及冬候鳥的出現，亦會略增鳥種數，足見中大校園動物之多樣性。

▲中央大學校園153種動物

▲中央大學校園內拍攝到的霜白蜻蜓。（圖／中大總務處提供）

中大總務處希望此次動物生態調查，除盤點校園之物種外，更期待了解校園主要動物之習性，作為未來推動永續校園之環境教育及校園維護管理參考。另外，也要向教職員生與訪客宣導，校內不餵食動物，賞鳥時保持距離，減少打擾等行為，才是真正自然友善的方式，以維護自然生態平衡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
很多人不知道！2025年起30歲↑有「免費健康檢查」可做
小S遭爆戒酒「肝臟拉警報」！　本人發聲
「這天去饗饗」都慘中獎！　苦主洗版哀號：爆吐爆拉
爆偷畫盜圖！慈濟認原創是李健儀　壁畫「加註原由」
台灣虎航「日韓10航線」1599元起！　10時開搶
黃仁勳「背板3明牌」震盪！　廣運漲逾3%重回百元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

退役少將張志範桃園榮家演奏薩克斯風　優美樂音療癒長者

2025永康中心首場徵才11日南科開跑　智慧產業廠商提供逾千職缺

台南重要濕地生態保育績效成果優良　黑面琵鷺2012隻數量增加

被喻為「世外桃源」　中央大學153種動物生態多樣豐富

桃園世外桃源基金會捐357部吸塵器　助弱勢戶輕鬆打掃

綠批議員任內增破億不動產　簡賜勝團隊：如實向監院申報

東港警長警廣打詐宣導　假投資詐欺居詐騙排行榜冠軍

南消自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練　來台南新天地購物好安心

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬　承諾信託基金保障住戶權益

感動！打造平等學習環境　頂新和德捐贈永靖第3座靜思閱讀書軒

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

黃子韜直播「傳出女人叫聲」　她一進來脫衣服..嚇瘋了XD

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

徐薇升key飆唱〈青花瓷〉 網友：聽到青花瓷裂開了XD

退役少將張志範桃園榮家演奏薩克斯風　優美樂音療癒長者

2025永康中心首場徵才11日南科開跑　智慧產業廠商提供逾千職缺

台南重要濕地生態保育績效成果優良　黑面琵鷺2012隻數量增加

被喻為「世外桃源」　中央大學153種動物生態多樣豐富

桃園世外桃源基金會捐357部吸塵器　助弱勢戶輕鬆打掃

綠批議員任內增破億不動產　簡賜勝團隊：如實向監院申報

東港警長警廣打詐宣導　假投資詐欺居詐騙排行榜冠軍

南消自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練　來台南新天地購物好安心

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬　承諾信託基金保障住戶權益

感動！打造平等學習環境　頂新和德捐贈永靖第3座靜思閱讀書軒

花生米太香！喵星人整包幹走　拖車底嗑光...超認真畫面曝

退役少將張志範桃園榮家演奏薩克斯風　優美樂音療癒長者

看診噁問女患者「可以吸嗎」！中醫師診療椅上狂舔　賠錢換免囚

大谷翔平應援！金慧成捨其他更高報價　曝選擇道奇原因

豬排第2客6折！品田牧場、享鴨連開4店　雙人烤鴨限時優惠1111元

CoCo「擂焙珍奶買1送1」今天限定喝！加碼收小龍女聯名系列周邊

「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

2025永康中心首場徵才11日南科開跑　智慧產業廠商提供逾千職缺

半夜遇「酒醉喪屍攔路」坐地嘶吼　駕駛急倒車：鎖門了嗎？

川普酸加拿大可當美國第51州　杜魯道：絕無可能

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

地方熱門新聞

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

南消自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練

東港警長警廣打詐宣導 假投資居詐騙排行榜冠軍

綠批議員任內增破億不動產　簡賜勝團隊回應

大陸冷氣團影響　屏東空氣品質紅害等級

強化超高層建築物火災搶救演練南消五大隊守護市民安全

頂新和德捐贈永靖第3座靜思閱讀書軒

北大武山重新開放　登山步道0-2K間多處坍塌請注意

八大聯合稽查改輪值制？！台南藍軍認為權責相符才不易洩密

這所大學校園153種動物　生態多樣豐富

南消東門分隊寒冬防火宣導傳遞溫暖關懷

南消一大辦理搶救演練增進RIC救援訓練

麻疹個案趴走高雄！足跡公布了

世外桃源基金會捐吸塵器　期弱勢戶輕鬆過年

更多熱門

相關新聞

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

中鼎集團總裁余俊彥先生是推動台灣工程產業，躍上國際舞台的重要推手，因其遠見卓識，中鼎集團多年來穩居「台灣第一，全球百大」的國際級統包工程集團地位。中央大學18日於教研大樓大禮堂，舉辦余俊彥先生名譽博士頒授典禮，表彰他卓越非凡的領導，以及為台灣產業發展及經濟成長所作的貢獻。

皇普建設捐獎學金支持中大管院

皇普建設捐獎學金支持中大管院

2024台灣創博會　中大獲4金3銀5銅佳績

2024台灣創博會　中大獲4金3銀5銅佳績

迎接紫金山－阿特拉斯大彗星　中大推系列活動

迎接紫金山－阿特拉斯大彗星　中大推系列活動

迎接紫金山「阿特拉斯」大彗星奇景　中大辦系列活動

迎接紫金山「阿特拉斯」大彗星奇景　中大辦系列活動

關鍵字：

中央大學校園生態臺灣藍鵲

讀者迴響

熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

快訊／邱軍撞死運將　經紀公司聲明怒了！

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

饗饗爆食安風波　用餐者揭吃過1類食物

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面