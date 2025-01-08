被喻為「世外桃源」　中央大學153種動物生態多樣豐富

▲中央大學校園內的臺灣藍鵲。（圖／中大總務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於中壢區郊區的中央大學，佔地62公頃，自然生態多樣豐富，而被喻為「世外桃源」。為瞭解校園動物生態的分布情形，中央大學總務處委託桃園市野鳥學會展開首次校園動物生態調查，期間長達半年以上，以觀察與掌握校園物種，進而擬定合宜的保育計畫，並呼籲教職員生和遊客共同愛惜與維護。

中央大學總務處7日表示，中大校園種植超過七千棵樹木，並保留大面積的草地。中大湖、百花川、烏龜池、荷花池等水域環境，以及校園周邊之大片耕地、樹林與洽溪流經大門，形成天然的生態廊道，提供多樣動物良好的棲息環境。

▲中央大學校園內的五色鳥。（圖／中大總務處提供）

本次調查發現，校園有153種動物，計有哺乳動物5種、鳥類44種、兩棲爬行類13種、魚蝦類10種、昆蟲74種（蝴蝶32種、蜻蜓14種、其他28種）、其他7種。其中，臺灣特有種分別為臺灣藍鵲、小彎嘴、五色鳥及斯文豪氏攀蜥等4種；保育類有7種，分別為臺灣藍鵲、松雀鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、紅隼、領角鴞、紅尾伯勞及草花蛇；外來種有21種，以鳥類及魚類較多。此外，過境鳥及冬候鳥的出現，亦會略增鳥種數，足見中大校園動物之多樣性。

▲中央大學校園內拍攝到的霜白蜻蜓。（圖／中大總務處提供）

中大總務處希望此次動物生態調查，除盤點校園之物種外，更期待了解校園主要動物之習性，作為未來推動永續校園之環境教育及校園維護管理參考。另外，也要向教職員生與訪客宣導，校內不餵食動物，賞鳥時保持距離，減少打擾等行為，才是真正自然友善的方式，以維護自然生態平衡。