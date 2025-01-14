愛心能量強！　桃園移工宿舍大火募捐二手衣爆量

▲桃園移工宿舍大火募捐二手衣爆量。（圖／新移民女性關懷協會提）

記者楊淑媛／桃園報導

不到24小時，收到十方送來一箱箱、一袋袋衣物，再次看見台灣人強大的愛心能量。桃園區一處移工宿舍，12日發生大火致近百名移工們的衣物都燒掉，因連日天候寒冷，急需二手男性衣物助移工禦寒，經桃園市新移民女性關懷協會、市議員張碩芳服務處、由米整合行銷等相關單位獲悉，發動募集，獲得熱絡迴響，14日緊急呼籲「不要再送衣物來了！」

市議員張碩芳表示，發生大火的移工宿舍，是一棟3層鐵皮組合屋，住著百名泰籍移工，他們萬里迢迢來到桃園，受雇負責桃園捷運綠線工程的某公司，從事交通建設工程，大火發生燒掉他們置放在宿舍的衣物後，日夜為綠線捷運工程趕工的他們，並無暇外出添購衣物。因此，當募捐男性二手衣物訊息發出後，服務收到許多關懷電話「如何捐？只捐二手衣物嗎？要送到那裡…」

市府勞動局局長李賢祥由跨國勞動事務科科長郭家憲陪同，今日前往關懷移工，赫然發現移工宿舍管理單位的辦公室，堆滿十方湧入的成箱衣物。桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青表示，協會現任理事長吳秉蓉、總幹事李翠玲原籍泰國、理事謝努濃和柳佳文原籍印尼，她們都曾是桃園的移工，因婚姻而在居住桃園。

對於身處的異鄉的移工們在桃園的生活，於感同身受下，自是格外關心；中壢區青溪里里長李詠芳說，她將募捐二手男性衣物訊息PO在社群，里辦很快收到里民送來的衣物，還有很多是有品牌，用衣架一件件套好(應該都是送洗好的)，里辦志工們立即整理送過去，希望移工們有保暖且好看的禦寒衣物。