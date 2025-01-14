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美限制AI晶片出口引反噬效應！　陸4大行業籲業內：慎選美國晶片

▲▼晶片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國管控AI晶片出口劍指中國，中國半導體行業協會曾發聲明痛批：終將引起反噬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

美國商務部於美東時間1月13日，發佈人工智能擴散出口管制框架臨時最終規則，再次升級對華先進晶片出口管制。中國通信企業協會副秘書長王濤表示，中國信息通信業對於採購美國企業晶片產品的信任和信心已經動搖，認為美國晶片產品不再可靠，不再安全。

美國總統拜登（Joe Biden）卸任前宣佈，將針對AI晶片出口管制分為三級，不得對列入第三級的國家或地區提供算力強大的AI晶片及算力模型。該政策把中國（含港澳）被列入第三級國家名單。

大陸外交部發言人郭嘉昆今也表示，「中方對此堅決反對，將採取堅定措施，維護中國企業正當合法權益。」並且批評美國為了維護霸權，在人工智能領域也開始搞三六九等。

陸媒《澎湃新聞》稍早最新報導稱，中國通信企業協會副秘書長王濤接受採訪時表示，中國信息通信業對於採購美國企業晶片產品的信任和信心已經動搖，認為美國晶片產品不再可靠，不再安全。

中國半導體行業協會（CSIA）副理事長魏少軍也指出表示，多年來，中國一直是全球最大的單一國家半導體市場，中國的很多企業也是美國企業的最大和最優質的客戶，「在市場經濟高度發達的今天，我們聽說過客戶制裁供應商，但供應商制裁客戶是什麼商業邏輯？」

報導也回顧美國對華打壓晶片手段，2024年12月2日，美國政府宣佈新一輪對華出口限制措施，將140多家中國企業加入貿易限制清單，涉及半導體製造設備、電子設計自動化工具等多個種類的半導體產品。

2024年12月3日，中國半導體行業協會、中國互聯網協會、中國汽車工業協會以及中國通信企業協會四大行業協會均發表聲明表示堅決反對美無理打壓，呼籲業內審慎選擇美國晶片。

中國半導體行業協會當時在聲明中指出，在全球經濟一體化的今天，美國的單邊主義行為不僅損害了中美兩國企業的利益，也極大增加了全球半導體供應鏈成本。隨著美國出口管制措施不斷加碼，其反噬效應也在持續擴大，美國對華管制措施的隨意性對美國企業也造成了供應鏈中斷、運營成本上升等影響，影響了美國晶片產品的穩定供應，美國晶片產品不再安全、不再可靠，中國相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。

中國通信企業協會認為，美方以所謂國家安全為由，濫用國家力量，打壓中方企業，這是赤裸裸的經濟和科技霸凌，是對美方一貫標榜的市場經濟原則的公然否定，破壞國際貿易秩序，損害中國信息通信行業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。「美方應停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為各國企業發展營造公平、公正、無歧視的環境。」

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