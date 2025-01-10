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角頭「陳老師」刀槍奪1命！躲24年以為逃過追訴期　現身下場曝

記者黃宥寧／台北報導

綽號「陳老師」的66歲男子陳來發，因26年前一起討債糾紛，涉持開山刀砍殺被害人致死後潛逃多年，以為能躲過25年的追訴期，未料殺人罪追訴時效自2019年修法後已改為永久，前年陳男外出時遭警方逮捕歸案。士林地院國民法官今（10）日依殺人罪判處有期徒刑15年。

1989年間，男子阿忠欠阿森25萬賭債，阿森欠陳來發35萬賭債，陳來發因為有資金需求，就跟阿忠表示「阿森欠我35萬，如果你給我10萬，就可以抵掉阿森債務」，阿忠同意便交付10萬給陳來發。

10年後，阿森因資金困難向阿忠追討25萬元，卻不認可陳來發的抵債安排，雙方爭執不下。阿忠為息事寧人，同意支付15萬元，並提議三方於卡拉OK店內對帳，希望解決問題。然而，這場談判最終演變成一場致命的暴力衝突。

對帳當晚，陳來發帶著160公分高的「甲男」與174公分高的「乙男」赴約，而阿森則帶來友人阿明助陣。雙方在談判中因阿森拒絕抵債方案而爆發激烈口角。突然，「甲男」掏出預藏的槍指向阿森，陳來發及「乙男」更以台語喝令「開下去」。隨後，「甲男」向阿森開槍，但槍械卡彈無法連續射擊。

眼見情勢失控，陳來發拔出開山刀猛砍阿森，「乙男」則徒手攻擊。阿森友人阿明試圖反擊，舉起店內椅子抵抗，卻遭阿忠以棍棒攻擊受傷逃離。期間，陳來發持開山刀對阿森多次揮砍，「甲男」排除槍械故障後繼續射擊，導致阿森身中多槍，全身21處刀傷。事發後，3人迅速逃離現場，阿森因失血過多，2日後不治身亡。

案發後，陳來發開始逃亡，躲藏於新北市及桃園地區，期間沒有固定住所。他為躲避警方追緝，僅於深夜步行或騎腳踏車外出，且從不攜帶證件，行事極為謹慎。然而，2021年12月，警方接獲線報，得知陳來發重返台北社子地區，並經常出現在一家熱炒店。警方布下埋伏，於當月21日成功逮捕陳來發，結束其長達24年的逃亡生活。

士林地方法院國民法官法庭認為，陳來發及共犯在事件中基於不確定殺人故意聯手攻擊阿森，手段殘忍、惡性重大，導致被害人喪命。審理中，陳來發未對被害人家屬表達悔意，也未進行賠償，且長期逃亡迴避法律制裁。考量其罪行嚴重，依殺人罪判處有期徒刑15年。

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