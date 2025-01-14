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粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳時奮（圖）提告沈富雄求償200萬遭駁回，法院認言論自由高於名譽權。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者黃宥寧／台北報導

前立委沈富雄在政論節目上批評旅美教授陳時奮「敗類」、「沒有廉恥」、「臉皮厚的學者」，陳時奮認為此舉已貶損其社會評價並侵害名譽權，遂向法院提起訴訟，要求沈賠償200萬元，並刊登道歉啟事。士院認定沈富雄的言論雖粗鄙，但具有一定脈絡，未構成對名譽權的侵害，判決陳時奮敗訴。

2023年6月，沈富雄在政論節目中與立委高嘉瑜討論性騷擾議題，相關言論隨後引發外界爭議。陳時奮在臉書發文，批評沈抹黑高嘉瑜，雙方因此隔空交火。沈富雄延續話題，於節目上回應陳的指控，使用「知識分子敗類」、「沒有廉恥」、「臉皮厚」等語言進行批評，陳時奮則認為此言論已逾越善意討論範疇，不應受言論自由保障。

陳時奮主張，沈富雄的言論屬情緒化謾罵，並非針對公共事務進行理性評論，已對其社會評價造成實質影響，構成名譽侵害。沈富雄則抗辯，相關言論已在刑事案件中被判無罪，且其評論是針對陳的公開貼文進行回應，符合公共討論脈絡，應受言論自由保護。

士林地院判決指出，沈富雄的言論雖帶有冒犯性，但基於當時討論的時機、場合及事件脈絡，應視為對陳時奮公開貼文的回應，屬於公共事務討論範疇。法院認為，該言論未超出一般人可合理忍受的範圍，且觀眾不一定全盤接受相關批評，甚至可能引發反感，因此不構成對陳時奮名譽權的實質損害。

法院最終認定，沈富雄的言論屬於公共事務評論，具有合理討論脈絡，未達侵害名譽權的程度，判決駁回陳時奮的求償及刊登道歉啟事的請求，並由陳時奮負擔全案訴訟費用。

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