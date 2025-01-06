PO文稱陳時奮「不要臉的髒東西」　黃光芹判賠5萬元

▲資深媒體人黃光芹。（圖／黃光芹臉書）

文／中央社

媒體人黃光芹2023年與筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮在臉書交鋒，黃光芹批評陳時奮「不要臉的髒東西」，遭提民刑事告訴。民事部分，法院認定黃光芹侵害陳時奮名譽權，判賠5萬元。

根據判決書，黃光芹2023年6月8日在社群網站臉書Facebook發布「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」一文，提及「民進黨爆發性騷醜聞案時，這些側翼名嘴再次傾巢而出，把高嘉瑜私下或公開都沒說過的話，栽到她的頭上......翁達瑞之流者煽風，其他綠營名嘴跟著點火」等。陳時奮以「翁達瑞」帳號在臉書上發表「駁斥黃光芹的惡意攻擊」回應。

▲陳時奮。（圖／ETtoday資料照）

陳時奮主張，原認為雙方雖然意見立場不同，但可以理性辯證，未料黃光芹在臉書撰文稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」其中，「不要臉的髒東西」等語貶抑他的社會評價、人格及名譽。陳時奮提出刑事自訴控告黃光芹涉公然侮辱罪。

刑事部分，一審台北地方法院以難認定黃光芹這段話是針對陳時奮，另外，黃光芹的言論是就從政女性所受政治霸凌等公共議題意見表達，不是以貶損陳時奮人格為唯一目的，判黃光芹無罪；經上訴，二審台灣高等法院駁回上訴確定。

陳時奮另在新北地方法院向黃光芹提訴求償151萬元，黃光芹主張貼文非指涉陳時奮，所述是在評論立委高嘉瑜遭政治霸凌，屬善意發表對可受公評事務的評論，非以侵害他人名譽為目的，言論自由保障應優於名譽所保護的法益，請求駁回告訴。

法官判定，黃光芹在臉書以「不要臉的髒東西」指述陳時奮，「不要臉」有不知羞恥之意，「髒東西」則指品格有污點、人品低俗，客觀上足以使社會上對陳時奮人格、名譽評價受到貶損，並認定這段發言足以使陳時奮感到痛苦，判黃光芹須賠償新台幣5萬元，可上訴。