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社會 社會焦點 保障人權

麻吉躲債借住客廳　老婆1個月跟他激戰10次！綠帽男崩潰求償

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲好友與人妻搞不倫法官判30萬償夫。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

好友借住變小王！北部一名男子與妻子結婚不久，善心允許多年好友因躲避債務暫住家中客廳，豈料好友竟趁人之危，與人妻發生多達10次不倫行為，甚至傳送曖昧簡訊。他憤而提告求償100萬，法院考量雙方財務狀況，認定雙方名下僅有機車1輛，且收入均為零，判賠30萬元。

人夫指出與妻子於2021年結婚，次年舉行公開婚禮並宴請親友，麻吉阿昌（化名）以好友身份參加祝賀。不久後，阿昌以「躲債」為由請求借住夫妻的新家客廳，他念在多年交情，答應了請求。然而，短短1個月後，客廳竟成為偷情的「戰場」。

短短一個月內，阿昌竟與人妻在客廳多次發生性行為，從2022年7月底至8月25日，總計多達10次。不僅如此，2人還頻繁傳遞曖昧簡訊，內容露骨，詳述性行為細節。

人夫事後發現妻子手機中的簡訊，驚見2人不倫的具體細節，內容令人作嘔，萬萬沒想到，昔日肝膽相照的好友，瞬間讓他成為肝腸寸斷的背叛者；阿昌在庭上無法反駁這些證據，坦承偷情事實，更表示求償金額過高。

法院認為，婚姻以共同生活為目的，配偶之間應互負誠實義務，阿昌的行為不僅踐踏了友情，更徹底撕裂了婚姻的信任與安全，已屬情節重大，故判賠30萬元。

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