沒給存摺密碼　台北女「代轉帳」也中詐團陷阱

記者黃翊婷／台北報導

女子小美（化名）為了賺取每次500元至1000元不等的報酬，答應幫忙「代轉帳」，雖然她沒有交出金融帳戶存摺或密碼，仍淪為詐騙集團人頭戶，甚至因此挨告。士林地院法官日前審理此案，並依一般洗錢罪判處小美有期徒刑3個月，併科罰金2萬元，緩刑2年。

▲小美幫忙網友「代轉帳」賺取報酬，結果卻踩中詐團陷阱。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美2023年6月間將自己的金融帳戶透過LINE傳送給暱稱為「Y」的網友，雙方約定，每完成一筆代轉帳，她就可以獲得500元至1000元不等的報酬；接著，詐騙集團成員利用假租屋、假貸款等話術，誘騙2名受害者匯款至小美的帳戶，總計9萬元。

小美隨後接到Y網友聯繫，讓她幫忙轉帳3次，成功轉出8萬7500元至指定帳戶，並因此獲得2500元報酬。後來受害者們發現被騙，憤而報警處理，檢警循線追查，很快便鎖定小美。

小美到案之後坦承有幫網友進行代轉帳，也確實有拿到報酬。士林地院法官認為，小美過去沒有前科，本案是一時失慮觸法，考量到她已經在審理過程中賠償受害者損失，最終依一般洗錢罪，判處她有期徒刑3個月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役20日，緩刑2年，全案仍可上訴。