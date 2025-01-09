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高虹安「論文案」2連敗！誣告罪判刑10月　今現身高院再拚無罪

▲▼新竹市長高虹安被控誣告案件，高等法院二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹市長高虹安被控誣告案件，高等法院二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

停職中的新竹市長高虹安，先前遭旅美教授陳時奮PO文指稱「論文抄襲」，高虹安提告不成，卻反遭陳時奮自訴誣告，一審台北地院認為誣告罪成立，將高虹安判刑10月。案經上訴，高等法院9日首度開庭審理，高虹安仍舊否認犯罪，指稱自己並無抄襲論文，也無誣告故意，請求高院改判無罪。

高虹安2022年代表民眾黨角逐新竹市長成功後，就爆發許多爭議案件。包含她在立委任內涉嫌詐領助理費，一審重判有期徒刑7年4月；但案件上訴二審後，高等法院法官日前決定向司法院憲法法庭聲請釋憲，目前這起貪污案件已經裁定停止審理中。

至於本案源於2022年高虹安參選新竹市長期間，原新竹市長林智堅爆發碩士論文抄襲事件，最終黯然退出選戰。當時旅美教授陳時奮，多次以筆名「翁達瑞」PO文聲援林智堅，包含「被指導教授除名的高虹安」、「師生合謀之學術不倫：李傑與高虹安的故事」、「高虹安退出政壇吧！」多篇文章，內容指稱高虹安於2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，大量引用資策會2017年2篇期刊論文卻沒標註出處，也涉及抄襲，抨擊她退選。

高虹安當時對陳時奮提告妨害名譽，但檢方最後做出不起訴處分；陳時奮認為高虹安明知學歷造假卻仍提告，因此反控她誣告。台北地方法院一審審理後，認定高虹安有罪，判刑10月。案件上訴第二審。由於高虹安另外涉及的貪污案已經停止審理聲請釋憲，因此本起誣告案件若遭判刑定讞，勢必影響高虹安的任期，故此，本案的走向引起矚目。

二審高等法院9日首度開庭審理，開庭前有多名新竹市的里長前來高院，列隊歡迎高虹安，眾人與高虹安加油打氣，高虹安也親切握手寒暄回應，但高虹安對於媒體提出的問題，一概不回應，僅客氣回稱「謝謝」。

庭訊由自訴人先行陳述，陳時奮律師指稱，一審認定高虹安犯後態度良好、予以輕判，但他們認為高虹安還另外犯下貪污案件，顯見犯後態度不佳，建請二審法院加重刑度。

高虹安則否認犯罪，她主張自己當時提告是反駁陳時奮PO文內容「被指導教授除名」、「李傑不承認有高虹安這個博士生」、「高虹安沒有自己的博士研究」等部分，並未針對學歷、論文等部分提告，所以沒有誣告的犯罪故意與事實。她強調，博士論文引用資策會2篇期刊論文，都是她任職資策會擔任第一作者或共同參與完成，她沒在博論註明出處「確實有疏忽」，但不等於抄襲。

由於庭訊時雙方對誣告審理的範圍有意見，也對論文、學位的爭執有意見，雙方陷入無限輪迴中。因此法官最後諭知，針對自訴審理的範圍、前審審理範圍以及是否有不當擴張審理、前案不起訴的範圍、何謂抄襲、何謂不當引用、何謂自我抄襲等等定義，請被告與自訴人各自具狀說明。最後法官諭知本案候核辦。

▼高虹安到高等法院出庭時，有多名新竹市里長前來聲援。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新竹市長高虹安被控誣告案件，高等法院二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

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