快訊／「B咖一哥」NONO第5度開庭　神秘證人將揭家中格局控淫行

▲藝人NONO被依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌起訴，今第5度現身法院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）被依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻罪起訴，繼本月7日與證人「小紅老師」進行交互詰問後，今（14）日第5度出庭。他身穿西裝筆挺，神情低調，由律師陪同。本次將與另名證人交鋒，據了解，該名證人曾描述NONO住家的格局，此供詞被視為檢方指控的重要佐證，案件有望藉此突破重重疑雲，向真相更進一步。

據悉，NONO於本月7日出庭時，庭審從上午9點半進行至中午，重點針對證人「小紅老師」的供詞展開交互詰問。期間，NONO始終低調坐在被告席上，未多發言，所有答辯均由辯護律師代為回答，展現一貫低調的應對策略。

經過7天，案件於今再度開庭，重點聚焦於檢方調查過程中被害人的指控。被害人聲稱曾進入NONO的住家，並詳細描述其樓中樓的格局，試圖以此證明雙方確實相識，並發生案件所涉情節。然而，NONO始終堅決否認所有指控，強調不認識被害人。本次庭審傳喚的證人為案件中的關鍵人物之一，法院安排其隔離作證，以確保證詞的獨立性與準確性，為案件調查提供重要依據。

NONO被控利用「B咖一哥」的知名度與工作機會，對多名女子實施不當行為，引發輿論譁然，隨著證人交互詰問的進行，事實逐漸浮現，法院預計在完成證詞與相關證據的比對後，全案將有望邁向結案。

至於有2名被害人向高檢署提出再議，高檢署首度發回續查，北檢將2名被害人案件，移轉管轄到士檢，但士檢於去年11月初做出不起訴處分，被害人不服，再度向高檢署提出再議，而高檢署收案後也迅速分案處理，認為士檢偵查不完備，有清查之必要，因此再度撤銷不起訴處分，發回士檢續查。目前案件仍在偵查中。