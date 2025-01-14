新北餵藥案教保員提告誹謗！　王婉諭、羅致政、招名威不起訴

▲何姓教保員2023年7月到法院按鈴提告王婉諭、羅致政、招名威違反誹謗、個資法，14日檢方予以不起訴處分。（圖／資料照）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

新北市板橋區某幼兒園2023年爆出幼保員餵藥案，引發全台家長人心惶惶，不過最終幼兒園園長、教保員共8人皆獲不起訴處分，其中何姓、王姓教保員對時代力量前立委王婉諭、民進黨前立委羅致政、中原大學教授招名威等人提告誹謗、違反個人資料保護法，台北地檢署認為3人評論可受公評，給予不起訴處分。同案被告新北市議員戴瑋姍、兒權會理事長王薇君分別移轉管轄由新北、基隆地檢署偵辦。

案件爆發後，前民進黨立委羅致政曾在立法院召開記者會，臉書PO文指出「孩子稱老師餵他們吃藥，化驗竟驗出安眠藥成分的苯重氮基鹼，也有人出巴比妥的成分。」

前時代力量立委王婉諭也在臉書發文，說明「目前已經有4名孩童的尿液確實驗出巴比妥及笨二氮平類等藥物殘留，總和報案人數也已經擴大到11人」，更公布何姓、王姓教保員的個資。

中原大學教授招名威則在臉書怒轟「你們這些『老師』要脫罪到底是要說多少？你們都忘了當老師的初衷，只曉得做壞事，真的不知道你們的良心去哪了？」。當時何姓、王姓教保員認為3人損及名譽，2023年7月到台北地檢署告3人加重誹謗罪，王婉諭違反個資法。

檢方認為，餵藥案與公共利益有關，屬可受公評的事項，3人做出適當評論屬於言論自由範疇，予以不起訴處分；個資法部分，檢方發現告訴人的個資是由王薇君公開，並非王婉諭，縱使為王婉諭提供，動機在於希望協助受害者家長，與個資法構成要件不符，同樣不起訴處分。