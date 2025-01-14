點名黃國昌選新竹市長　蔡壁如稱「主帥親征」鼓舞士氣

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者劉昌松攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押，而新竹市長高虹安也因立委任內助理費案遭起訴而停職，被民眾黨視為「本命區」的新竹市未來由誰接棒，備受各界關注。民眾黨前立委蔡壁如14日表示，2026新竹市長若黃國昌當黨主席、主帥親征，也能帶起一股選戰趨勢，鼓舞整黨士氣，「我還是支持、鼓勵他選新竹市」。

蔡壁如說，黃國昌當黨主席的話，如果主帥親征，也是帶起一股選戰趨勢，「我還是支持、鼓勵他選新竹市」。 蔡認為，比如2022年當時柯文哲還是台北市長，根本忙到沒辦法管黨務，才會找她來當2022選戰小組召集人，「如果你當黨主席，主帥出來有其代表性，會鼓舞整黨士氣，選務部分就要有很強團隊，幫忙協助全國選戰」。

另外，關於2年條款的部分，蔡壁如坦言，這個有點兩難，之前協議已經簽白紙黑字，這件事情她也有思考過如果是她的話會怎麼做，「我這個人是承諾重於一切，白紙黑字寫下來，當時什麼時空背景寫下，你沒有實現的話，後面8個準備了2年要上來接，不要小看這些破壞力」。

蔡壁如說，但是目前民眾黨要有即戰力，後面8個大家覺得上來是否需要時間適應？王淺秋也說，很難想像沒有黃國昌的黨團，蔡也認同說，「又過了半年、一年，就覺得民眾黨8席慢慢在立法院沒聲音？這是很兩難」。

蔡壁如表示，她常常想，如果是她會怎麼做、如果是黃國昌會怎麼做，「如果黃國昌自己撕毀協議，他要怎麼去說？這件事情國人也睜大眼睛在看」。至於是否會有「新主席新決定」？蔡笑說，「這都很困難、這都很困難」。