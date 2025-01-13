備品沒了　他祭1招「自備折房價30塊」有解？一票秒唱衰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

從2025年元旦起，旅遊業者不得提供一次性備品（牙刷組、刮鬍刀等），意外掀論戰。有網友抱怨，入住時才發現連沐浴乳、洗髮乳也要自備；也有人覺得，臨時住飯店還要花錢買牙膏、牙刷，超不方便。就有人提議，若是仿照環保杯政策，自備備品一人份折30塊，是不是就比較容易讓人接受？話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「國旅自備備品扣住宿費這樣比較好吧？」提到自備環保杯政策，讓很多人願意帶環保杯去買飲料，並折5元或10元，「如果自己帶牙膏牙刷，刮鬍刀，一人份可以折30元，這樣是不是大家比較能接受？」

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貼文引發討論，大多數人卻紛紛搖頭，但不是認為不可行，而是覺得會變成另一種情況，「先漲3000，然後折30」、「當然是先把房價+30，你自備再-30」、「先漲再扣，計畫通。」

事實上，針對「一次用旅宿用品」將不再提供，一票網友曾在《ETtoday新聞雲》發表看法，「就是要去用五星級飯店的耶」、「臨時住宿只能用清水洗的概念嗎」、「好環（省）保（錢）喔，房價可以降低好幾千了」、「那住什麼飯店？」「真的不開心…為什麼我外出還要自備那麼多瓶瓶罐罐」。

不過有許多人支持減塑，但希望房價能降價，「支持！麻煩住宿費也一起降價」、「希望節省起來的成本，可以反映在房間價錢上」、「為了環保OK，但相對的住宿費可以降低。」