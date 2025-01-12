70萬韓妹YTR辦見面會「請100份雞排+珍奶」找來2女神：不用門票

▲Judy舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝自韓國女生Judy IG）



記者施怡妏／綜合報導

南韓YouTuber「韓國女生Judy」，擁有亮麗外型及傲人身材，YT有70萬訂閱，日前在IG驚喜公布，將舉辦小小的粉絲見面會，現場會發放100個雞排+珍奶，就在今（12）日，中午12時在台北西門町6號出口，下午4時在桃園高鐵站，還會帶著好友素泳、恩惠一起現身。

韓國女生Judy在IG發文，感謝粉絲們多年來的支持，並表示為了回報這份熱情，決定舉辦小型見面會，現場會準備100份雞排+珍奶，「這次不用門票，只要開開心心來就可以，好期待跟大家見面」。

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▲Judy（中）期待見到大家，左為恩惠、右為素泳。（圖／翻攝自Judy IG）



活動有2場，分別是中午12時於台北西門町6號出口，下午4時會在桃園高鐵站，Judy透露，「我們的素泳、恩惠也會一起喔，請大家多多照顧她們」。不少網友敲碗，希望可以到其他縣市舉辦，超寵粉的Judy點頭，「這次地點會是桃園台北，下次會是不同的地區喔，等等我們~」底下有粉絲提問「可以合照嗎？」Judy大方喊「當然！」

消息曝光，網友大讚誠意滿滿，「今天很冷哦多穿一點喔」、「一定到」、「大手筆欸，祝旗下藝人合作案和業配接不完」、「西門町要爆炸了」、「敲碗苗栗，順便採草莓」、「Judy旋風無人能擋，一定人山人海」、「衝了啊，這麼大方，誠意滿滿」、「台南的粉絲很期待，希望有台南場」、「Judy老闆真是人美又大方」。

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