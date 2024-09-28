來台1年多「李多慧人氣還是高」　粉絲曝1原因：跟嘴巴愛台灣不同

▲李多慧圈粉無數。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

網搜小組／曾筠淇報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧2023年來台後，人氣居多不下。近日就有網友好奇拋問，李多慧已經來台好一段時間，為什麼討論度卻還是這麼高？是因為對方有特別在經營台灣粉絲嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「李多慧於台灣人氣那麼高的原因」為標題發文，提到李多慧已經來台好一段時間，她本以為現在應該差不多要退燒了，但實際狀況卻與他所想的恰恰相反，人氣不僅沒有下滑，反而只要一有廣告，就會再掀討論。

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對此，原PO便好奇，是因為李多慧有特別在經營台灣的粉絲嗎？像是會在YouTube上發布一些與台灣有關的影片；還是因為會騎機車上下班，非常親民？他很好奇大家對李多慧的看法，畢竟能在台灣有這麼高的關注度應該算是相當少見的現象。

▲李多慧騎摩托車。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

貼文曝光後，底下網友紛紛大讚，「每次看到多慧，就覺得她很努力很認真在過生活」、「多慧說中文很可愛，毫無殺傷力的在生氣，反而帶點反差萌的感覺」、「主要是她人格魅力真的很強吧」、「我很喜歡李多慧欸，年紀輕輕但很有理想，個性率真又自然」、「個性很自然很可愛，跳舞的時候又超有魅力」、「很親民，而且跳舞感受得出來是非常投入享受，也很喜歡這份工作的感覺」。

其中也有網友指出，「我覺得她蠻自然不做作的，上綜藝節目好像也不會怕扮醜。自己平常對她的關注度沒有很高，但發現她好像蠻認真在融入台灣生活的」、「她在台灣騎車這個操作真的為她博取到不少好感，讓人感覺到她很有誠意，是真的很有心想要融入台灣的生活」、「我本來以為她只是玩票，就重心還在韓國，不過看起來是很認真在台灣發展，而且跟一些嘴巴愛台灣的YouTuber不一樣」、「我一開始也沒有到特別關注她，但久了真的會被她的態度打動欸，她當時也不知道來台灣會不會成功但還是來，後續也一直都在融入台灣」。