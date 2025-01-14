前大法官宿舍窗外「半夜傳詭異敲打聲」　竟是幫傭之子想行竊

▲幫傭之子企圖闖入前大法官王澤鑑宿舍行竊，台大駐衛警獲報後前往逮人。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前大法官王澤鑑3年前某天凌晨，被住處2樓窗戶傳來的規律敲擊聲吵醒，前往察看赫見年輕的陳姓男子，拿著螺絲起子站在2樓窗外，王澤鑑認出陳是過去曾在家裡幫傭的婦人之子，喝令陳男不要亂跑，並通知台大駐衛警將陳男壓制移送法辦，陳男坦承因缺錢，2度試圖闖入王澤鑑家中行竊，台北地檢署14日依竊盜未遂等罪將陳男起訴。

王澤鑑是德國慕尼黑大學法學博士，曾於1994年至2003年間，擔任任第6屆司法院大法官，是國內《民法》權威，相關著作中最經典的《民法學說與判例研究》共有8冊，被法界人士稱為《天龍八部》，至今仍是法律系學生必讀教材。

北檢起訴指出，企圖行竊的陳男小時候跟著幫傭的媽媽，在王澤鑑的宿舍住過一段時間，因此對屋內格局及周邊環境十分熟悉，2022年6月17日凌晨5點左右，王澤鑑在睡夢中被連續而規律的玻璃敲擊聲吵醒，前往查看就見到20多歲的陳男，出現在屋外的窗台上。

王澤鑑一眼認出陳男身分，要求陳男不要亂跑，陳男也乖乖地在原地等到警方到場，將陳男帶回法辦，王澤鑑想起，2020年9月間，家中曾失竊約30萬元財物，認為也是陳男偷走的，一併提告。

陳男坦承，在2022年6月初，就曾試圖從王澤鑑住處1樓窗戶入侵，但是因為在玄關內找不到進入客廳的方法，所以只能在玄關翻找財物，因搜尋無獲隨即逃離，17日凌晨，他在路邊撿到類似起子的工具後，攀爬上2樓，想撬破窗戶進入，但馬上就被發現而失風。檢察官依2次侵入住宅竊盜未遂罪、毀損等罪嫌起訴陳男。

至於王澤鑑指控的2021年9月失竊案，因查無事證，處分不起訴。