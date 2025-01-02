跨年夜回宿舍「床上躺陌生人」　學姐勸別計較！她傻眼：開了眼界

▲室友把好友帶回宿舍跨年。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

「你的床為什麼不能給她睡，要睡我的？她提早北上很累干我屁事？」一名網友發文透露，室友為了跨年，邀請好友到宿舍，且還在沒告知她的情況下，直接霸占她的床，讓她傻眼，「人不要臉天下無敵，誇張的是大家還覺得你有理？真是開了眼界」。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，室友帶好友到宿舍跨年，結果在未經告知的情況下，讓自己的好友霸占她的床，「什麼叫以為我會回家？什麼叫借睡一下會死嗎？我要不要回家干你屁事？你的床為什麼不能給她睡，要睡我的？她提早北上很累干我屁事？」

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原PO透露，她只是很累、想要躺著休息，結果就見床上躺了個陌生人，「而且還沒有人問你，你會爽嗎？你有潔癖我就不能有嗎？」更傻眼的是，室友還惡人先告狀，到處說這件事，想讓大家排擠她，甚至還有學姐要她做人寬容一點，「不要太計較」，讓她實在忍無可忍，「人不要臉天下無敵」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那就帶去睡學姐的床啊」、「自己的床誰會給陌生人睡」、「真不衛生，隨便睡別人的床，是我會翻臉」、「要當下發飆比較正確」、「室友跟她朋友睡一張床即可」、「人不要臉天下無敵，這種室友太可惡」、「好一個把自己錯誤行為合理化的人」、「討厭這種沒邊界感的人，和計不計較無關」。