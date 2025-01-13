22歲嫩妻開老公BMW對撞騎士　80萬重機起火...現場慘況畫面曝

▲台中一輛BMW對撞紅牌重機，該輛重機嚴重損毀。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名22歲張女9日駕駛老公的BMW外出，在北屯區一處路口要轉彎時，與另一名41歲騎乘紅牌重機的陳男發生碰撞，結果陳男重機竟現場一度起火燃燒，BMW也受損嚴重。陳男的Yamaha YZF-R1要價80萬，修理費用恐怕很可觀。

第五警分局表示，9日接獲北屯區祥順路一起車禍事故，經查為張女駕車要左轉，與對向直行的重機騎士發生碰撞，雙方通過路口時均未減速，且未注意車前狀況，導致2車發生碰撞，陳男摔出，且車輛起火，所幸一會兒就自行熄滅，張女車輛右後車身也受損嚴重。

▲▼該輛BMW車主為張女丈夫，右側車身受損，重機幾乎半毀。（圖／記者許權毅翻攝）



經查，陳男的重機為Yamaha YZF-R，撞擊後整輛機車前輪脫落，且油箱處蓋板直接分離，現場留下滿地車輛碎片，怵目驚心。該車售價要80萬餘元，這下可能維修費用相當可觀。

▲事發地點位在台中市北屯區祥順路。（圖／記者許權毅翻攝）



警方說，陳男經送往醫院後僅身上有擦挫傷無大礙，詳細肇事原因尚待鑑定單位研判。呼籲民眾，1月20日起至2月3日將全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大核心工作，加強防制交通事故發生，提醒駕駛人行駛中應注意路況，依據交通法規相互禮讓，並遵守速限行駛，並做好防衛駕駛動作，以維護自身交通安全。