超速賓士橫掃機車釀1死1癱瘓　肇事男判2年「沒和解不給緩刑」

記者黃宥寧／台北報導

無業的馬姓男子駕駛要價351萬起白色賓士M-Class，沿北市北投區文林北路南往北方向行駛時，車輛突偏向外側車道，以時速83公里的超速狀態直衝，瞬間撞上停等紅燈的機車騎士，導致許姓騎士死亡，另3名騎士輕重傷。士林地院日前依過失致人於死罪，處有期徒刑2年。

2023年12月8日10時36分許，53歲馬男駕駛賓士車沿北投區承德路6段（南往北方向）第2車道行駛，行經承德路6段與7段口時，車輛突向外側車道偏移行駛，並以時速83公里速度超速行駛，導致洪、許、蔡、巫姓騎士遭波及。

39歲許姓騎士當場失去生命跡象，送醫後仍因骨盆腔骨折及陰囊破裂等重傷宣告不治。另名洪姓騎士全身多處骨折，包含第12胸椎壓迫性骨折，導致重度失能，無法言語、進食及行走，生活完全依賴他人照護。此外，蔡姓女子與巫姓男子則受輕傷。

▲馬男駕駛賓士車撞死人。（示意圖／記者黃彥傑攝）

馬男事發後呆坐路邊，聲稱「真的不知道怎麼撞的」，偵查期間辯解是車輛突然向右拉扯偏移，才導致事故。然而，檢方調查發現，馬男當時不僅嚴重超速，且其車輛並未發現有異常或故障，非車輛故障，並未盡駕駛人應有的注意義務，最終釀成悲劇，依過失致人於死罪將其起訴。

士林地院審理認為，馬男以超速且偏移車道的方式行駛，違反駕駛注意義務，直接撞擊許、洪2名騎士，導致許男死亡、洪男重傷，並波及其他騎士，其過失行為造成嚴重後果，對受害人及其家屬造成深重傷痛。

法官指出，雖然馬男在審理期間坦承犯行，表達調解意願，但至今未與被害人家屬達成和解或賠償，顯見犯罪後態度普通，缺乏積極彌補行為。考量其過失情節重大、事故後果嚴重，依過失致人於死罪判處有期徒刑2年。

針對是否宣告緩刑，法院認為馬男未與受害人家屬或代行告訴人達成和解，且其過失程度及事故後果重大，不符合緩刑條件，故不予緩刑，強調依法執行刑責，以儆效尤。