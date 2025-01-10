科技男PO文散布「北榮麻疹大流行」假訊息　士檢複訊10萬交保

▲士林地檢署指揮市調處今（10）日傳喚麻疹造謠者許男到案說明，複訊後10萬元交保。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市57歲許姓男子於Threads平台發文稱「北榮麻疹大流行！門診N95口罩全戴上了」，該不實消息迅速引發社會恐慌，士林地檢署重大刑案專組指揮調查，於今（10）日通知許男到案說明，晚間經複訊後，認其行為已涉嫌違反《傳染病防治法》，諭知10萬元交保候傳。

許男發文聲稱，北榮內部有麻疹疫情，甚至提及「N95口罩全戴上了」的誇張情節，引發社會廣泛不安。台北榮民總醫院（北榮）隨即發出聲明澄清，明確表示院內並無麻疹病例，且感染管制中心持續監控，醫院運作正常，呼籲民眾勿輕信未經查證的網路消息，以免造成不必要的恐慌。

士林地檢署9日接獲高檢署發交案件，火速指派重大刑案專組主任檢察官羅韋淵成立專案小組，指揮調查局台北市調查處負責資訊蒐集，資安工作站監控網路訊息流向，以及台北市政府警察局刑事警察大隊負責執行偵查，成功將許男帶回偵訊。

據悉，許男經營一家專售身障人士輔具的科技公司，並持有新北市照顧服務人員執照。他到案時解釋，發文純粹是出於善意提醒，因近日聽聞相關討論，便在平台發布訊息，未料引發恐慌。但許男坦承，未核實消息來源的真實性。

檢方複訊後認，許男在未核實情況下散布誇大且具恐慌性的訊息，特別使用「內線」等字眼，誇大其辭，可能嚴重影響社會秩序。依《傳染病防治法》第63條認定其行為已構成散布不實疫情訊息罪，諭知以10萬元交保候傳。